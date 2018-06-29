2 milyon öğrenci için sınav maratonu başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) evrakları tamamlandı ve yola çıktı. Gazete Habertürk'ün haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, YKS’nin kurumun tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu söyledi. Özer, sınavı yapmaya hazır olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM ’nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu. Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. 4 milyon 548 bin 224 adet sınav kitapçığı ve cevap kâğıdı basıldı. 150 bin sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evrakları basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evraklarının naklinde 428 adet tır ve 1 uçak kullanılıyor. Sınavla ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Sınavı yapmaya hazırız. Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçe genelinde hazırlıklarını tamamladılar. Sınavın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm güvenlik önlemleri alındı.”

350 BİN GÖREVLİ ÇALIŞACAK

TYT ve AYT oturumlarının her birinde yaklaşık 350 bin sınav ve güvenlik görevlisinin görev alacağını aktaran Prof. Dr. Özer, adaylara da sınavdan 1 saat önce sınav binalarında bulunmalarını önerdi.