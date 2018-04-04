YKS'ye girmek isteyen ancak başvuru tarihlerini kaçıran üniveriste adayları için ÖSYM bugün son bir şans veriyor. YKS geç başvuruları bugün (4 Nisan) ÖSYM tarafından gün sonuna yani saat 23.59'a kadar alınacak. İşte YKS geç başvuru ücretleri ve 2018 YKS TYT'ye dair detaylar...

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS'ye başvuru yapamayan adaylar, bugün geç başvurularını gerçekleştiriyor. YKS geç başvuru ücetlerinin bugün yatırılması gerekiyor. YKS geç başvuru ücretileri ise şu şekilde;

YKS TYT geç başvuru ücreti: 75,00 TL

YKS AYT geç başvuru ücreti: 75,00 TL

YKS YDT geç başvuru ücreti: 75,00 TL

YKS geç başvuru ücretleri, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yapılacak. Bankalardan ücret ödemesi alınmayacak.

YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

1- 21 Mart 2018 tarihleri arasında TYT’ye başvuran ancak, AYT ve/veya YDT’ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru gününde (4 Nisan 2018 tarihi) bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilecekler.

1- 21 Mart 2018 tarihleri arasında TYT dışındaki diğer girmek istediği oturumları (AYT ve/veya YDT) seçerek sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru gününde değiştiremeyecekler.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Dikkat: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

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