



Üniversite adayları heyecanlı bekleyişin sonuna geldi. Üniversiteye girişin anahtarı olan YKS için geri sayım başladı. Sınav heyecanı devam ederken YKS'ye girecek öğrencilere müjdeli haber İETT'den geldi. İETT tarafından yayınlanan duyuruda YKS sınavıının yapılacağı 30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günleri sınava girecek üniversite adayları ve sınavda görev yapacaklar için ücretsiz olacak.

İETT'ye bağlı resmi platformlarda yayınlanan duyuru şu şekilde:

YKS'ye katılacak öğrenci ve görevliler 3 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde sınav giriş ve çıkış saatlerinde YKS aday ve görevli belgesini göstererek ücretsiz seyahat edebileceklerdir. Sınava katılacak tüm öğrencilerimize başarılar dileriz...

ÖSYM'DEN ÖNEMLİ DUYURU

30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanacak 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018-YKS) katılacak adaylardan T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenenler, bu belgeleri ile 2018-YKS’ye girebileceklerdir.

Ayrıca; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 2018-YKS’ye girecek adaylardan nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olanlar için 30 Haziran 2018 Cumartesi günü07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 1 Temmuz 2018 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında sınav yapılacak merkezlerdeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleriaçık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran 2018-YKSadaylarına, müdürlük personeli tarafından, “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Belirtilen sürelerde açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerilistesine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.Bu kapsamda, kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C. Kimlik Kartı almak için Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2018-YKS başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. T.C. Kimlik Kartı talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve YKS Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgileri ve fotoğrafının karşılaştırılması sonucunda bilgilerin birebir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde adaya fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Adayın, YKS Aday İşlemleri Sisteminde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesine eklenerek ilgilinin dosyasında saklanacaktır. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğü’ne giden adayın, 2018-YKS Sınava Giriş Belgelerinden herhangi birinin ve 2 fotoğrafının (biyometrik) yanında olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacaktır.

YKS NE ZAMAN?

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada 108 bin 470 salonda; YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

YKS SAAT KAÇTA?

YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra; YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM'DEN YKS AÇIKLAMASI

ÖSYM, bu hafta sonu düzenlenecek YKS sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkanı sağlanacak.

Öte yandan yayınevleri, yazılı ve görsel medyanın sınav sorularını kullanabilmeleri ile ilgili telif ücretlerinin de belirlendiği bildirildi.

YKS'ye yaklaşık 2,4 milyon aday başvurdu.