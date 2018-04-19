YKS ne zaman? sorusu, YÖK tarafından yapılan açıklamayla birlikte belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bahçeli ile yaptığı görüşme sonrasında erken seçim kararına varıldığını ve seçimin 24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Ancak bu tarih, üniversiteye geçişte kaldırılan YGS-LYS sonrasında bu yıl ilk defa uygulanacak olan YKS ile çakışıyordu. Bu gelişme üzerine YÖK harekete geçti ve sınav ertelendi. Peki YKS ne zaman? 2018 YKS hangi gün? İşte YKS tarihi ve detaylar...

YKS NE ZAMAN? (2018)

Erken seçim tarihinin YKS tarihi ile çakışması sonrasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) devreye girdi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi ertelendi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenleneceği duyuruldu.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin YKS'nin yapılacağı tarihle aynı güne denk geldiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine YKS'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.

Bu kapsamda, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada YKS ile ilgili "24 Haziran 2018’de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak YKS’nin 30 Haziran 2018 – 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir." dedi.

— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) April 18, 2018

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