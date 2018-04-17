Üniversiteye geçişte kaldırılan YGS ve LYS sonrasında bu yıl ilk defa yapılacak olan YKS için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS öncesinde sınavın tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konulardan. Peki 2018 YKS ne zaman? İşte ÖSYM YKS tarihi ve detaylar...

2018 YKS NE ZAMAN?

Üniversite eğitimi görecek olan öğrenciler, ilk defa bu yıl yapılacak olan YKS için bekleyişini sürdürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM) tarafından yapılacak olan YKS'nin tarihi ise ÖSYM'nin sınav takviminde bulunuyor.

Buna göre YKS, 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

NOT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

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