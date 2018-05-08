Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl üniversiteye geçişte ilk defa uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın tarihi, geçtiğimiz günlerde alınan erken seçim kararı sonrasında değişmişti. Seçim gününün YKS ile çakışması sonrasında, YÖK bir açıklama yaparak yeni YKS tarihini duyurmuştu. Peki YKS ne zaman? 2018 YKS tarihleri...

2018 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, YKS tarihleri aşağıdaki gibidir;

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: 30 Haziran 2018 (Cumartesi)

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: 1 Temmuz 2018 (Pazar)

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: 1 Temmuz 2018 (Pazar)

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER