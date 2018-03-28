Milyonlarca öğrenci, üniversite eğitimine geçiş için kaldırılan YGS ve LYS sonrasında bu yıl ilk defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giriş yapacak. TYT, AYT ve YDT sınavları öncesinde öğrenciler sınavların tarihini öğrenmek için internet üzerinde araştırmalara başladı. Peki YKS ne zaman? İşte 2018 ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı tarihi...

YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu yıl ilk defa uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı tarihini duyurdu. Yapılan duyuruda YKS, TYT, AYT ve YDT testlerinin ne zaman yapılacağı belirtildi. Buna göre;

YKS 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

NOT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

21 Mart 2018 tarihinde sona eren YKS başvurularını kaçıran öğrenciler için bir şans daha olan YKS geç başvuruları da alınacak. YKS geç başvuru tarihi, ÖSYM tarafından 4 Nisan 2018 olarak duyuruldu. Adaylar, 4 Nisan 2018 tarihinde başvurularını yapacak ve sınav ücretini de aynı gün içinde yatıracak. YKS geç başvuru gününde TYT sınav ücreti 75,00 TL, AYT sınav ücreti 75,00 TL ve YDT sınav ücreti 75,00 TL olarak belirlenmiştir.

Sınav ücretini geç başvuru günü içinde ödemeyen adayların başvuruları iptal olacak ve bu adaylara sınav giriş belgesi vb. hazırlanmayacağı için sınava katılım sağlayamayacaktır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER