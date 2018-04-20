ÖSYM tarafından üniversiteye geçişte kaldırılan YGS-LYS sonrasında bu yıl ilk defa yapılacak olan YKS'nin tarihi değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararı vermesi sonrasında seçimin tarihi de 24 Haziran 2018 olarak duyuruldu. Ancak bu tarih aynı zamanda YKS'nin de yapılacağı tarihle çakışıyor. Konuyla ilgili harekete geçen YÖK, YKS'yi erteledi. Peki YKS ne zaman? Üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak?

YKS NE ZAMAN? (2018)

Üniversiteye geçişte bu yıl kaldırılan YGS-LYS sonrasında ilk defa yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile 'erken seçim' konusunda görüştükten sonra açıklama yaptı. Erdoğan, yaptığı açıklamada erken seçim kararı alındığını ve seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıkladı.

Ancak erken seçimin yapılacağı 24 Haziran 2018 tarihi, YKS ile çakışıyor. Konuyla ilgili harekete geçen Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sınavın 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerine ertelendiğini duyurdu. Böylece üniversiteye geçişte bu yıl ilk defa uygulanacak olan YKS, 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

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