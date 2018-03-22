Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSY) tarafından belirlenen takvime göre Yükseköğretime Kurumları Sınavı (YKKS) başvuru işlemleri 21 Mart'ta sona erdi. Başvurularını gerçekleştirip, başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Buna göre başvuru ücretini yatırmayan adayların bugün mesai bitimine kadar ücretlerini yatırmaları gerekiyor. YKS para yatırma saat kaçta bitiyor? YKS geç başvuru tarihi ne zaman? 2018 YKS ne zaman yapılacak? İşte YKS ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

YKS PARA YATIRMA SAAT KAÇTA BİTİYOR?

YKS başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre YKS başvuru ücreti yatırma işlemleri bugün sona eriyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada, internet üzerinden bireysel olarak başvuru yapan adayların, mesai saati bitimine kadar başvuru ücretini yatırması aksi takdirde başvurularının geçersiz sayılacağı bildirildi.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 22 Mart 2018 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 22 Mart 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS geç başvuru tarihi 4 Nisan 2018 olarak belirlendi. YKS geç başvuru günü TYT sınav ücreti 75,00 TL, AYT sınav ücreti 75,00 TL ve YDT sınav ücreti 75,00 TL'dir.

Sınav ücretinin geç başvuru gününde ödenmesi gerekiyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 50,00 TL

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 50,00 TL

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 50,00 TL

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2018-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

KS 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

NOT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

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