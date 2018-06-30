YKS sınavı, üniversiteye giriş için bu sene ilk kez uygulanacak. ÖSYM tarafından yapılacak sınav için öğrenciler hazırlıklarını tamamladı. YKS'den önce üniversite adayları üniversite sınavına YGS ve LYS olmak üzere iki sınavla girebiliyordu. İki sınav da birbirinden farklı tarihlerde ve aralıklı olarak yapılıyordu. YGS ve LYS yerini YKS'ye bıraktı. Genel hatlarıyla YKS'nin iki aşaması; TYT ve AYT; YGS ve LYS'yi karşılıyor. Şöyle ki; TYT yani temel yetenek testi, YGS'yi... AYT yani alan yeterlilik testi ise LYS'nin karşılığı denilebilirSabah saatlerinde başlayacak sınavda öğrenciler ter dökecek. YKS sınavının saati ve sınav giriş belgesiyle ilgili detaylar haberimizde...

YKS SINAVI NE ZAMAN? İŞTE YKS SINAV SAATLERİ

YKS sınavı 2018 yılında iki aşamada gerçekleşecek. Birinci aşama TYT; ikinci aşama ise AYT olacak... TYT ve AYT tarihleri şöyle:

Sınav binasına son giriş saatleri:

TYT: 30 Haziran Cumartesi - Saat 10.00

ATY: 1 Temmuz Pazar - Saat 10.00

Öte yandan TYT ve AYT ile ilgili ÖYSM'den son dakika uyarısı geldi. ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada öğrencilerin sınavların yapıldığı binalara saat 10.00'dan sonra kesinlikle alınmayacakları vurgulandı.

Hatırlanacağı gibi ÖSYM tarafından bir süre uygulanan binalara en geç saat 09.45'te girilir kuraları mağduriyetlere yol açmış, yaşanan mağduriyetler medyaya yansımıştı. ÖSYM 2017 Eylül ayında aldığı kararla 09.45 kuralını kaldırmıştı. Sınav giriş yerlerine saat 10.00'a kadar giriş ypılabilecek. Ancak saat 10.00'dan sonra kesinlikle alım yapılmayacak.

TYT, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 1 Temmuz 2018 Pazar günü sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

"15 DAKİKA KURALI KALKTI"

Prof. Özer, 15 dakika kuralı ve sınav ücretleri hakkında şu bilgileri verdi:

"15 dakika kuralı kalktı, Adaylar artık geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sınava başlama saati 10.00 olacak, bu saatten sonra gelenler alınmayacak. Sınav ücreti daha önce 160 TL civarındaydı. Biz iki sınav için 120 TL almayı planlıyoruz. YGS’de 60 TL, LYS’nin her biri 40 TL idi. Bir öğrencinin cebinden yaklaşık 160 TL çıkıyordu. Şimdi daha az çıkacak."

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

YKS sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden yani ÖSYM - AİS'ten yapılıyor... Üniversite adayları www.ais.osym.gov.tr sayfasından TC Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle AİS'e girip YKS sınav giriş belgesini alabilirler... Tıpkı sınav saati gibi sınav giriş belgesi ile ilgili de ÖSYM'den son dakika uyarısı geldi. ÖSYM tarafından yapılan uyarıya YKS sınav giriş belgesi çıkarılırken adayların fotoğraflarının net olmasına dikkat edilmesi istendi. Net olmayan fotoğraflı YKS sınav giriş belgesi geçersiz sayılacak.

2018 YKS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

İETT'DEN YKS TARİFESİ

YKS için geri sayım sürerken İETT'den müjdeli haber geldi. İETT tarafından yapılan duyuruda; YKS sınav giriş ve çıkış saatlerinde İETT'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı. YKS sınavı görevlileri ve YKS sınavına giren adaylar sınav giriş belgeleri ile toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarına yönelik, "Geleceğinizi şekillendirecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda hepinize içtenlikle başarılar diliyorum. Başarı, çok çalışmak kadar, olumlu düşünceler, azim ve sabır da ister" dedi.

İHA'nın aktardığı habere göre, YÖK Başkanı Prof.Dr. Saraç, hafta sonu yapılacak YKS ile ilgili yayımladığı mesajında, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak, geleceğinizi şekillendirecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda hepinize içtenlikle başarılar diliyorum. 2023 yılı için büyük, ciddi ve önemli gelişme hedeflerini önüne koymuş olan ülkemizin bu hedeflerini gerçekleştirmesi tam da sizin kuşağınıza denk gelecek. Üniversitelerimizde göreceğiniz eğitim ve üniversite hayatınız, öğreneceğiniz bilginin yanı sıra, sizleri daha kültürlü, daha araştırmacı, üretken, donanımlı, ülkesini, milletini ve insani değerleri her şeyin üstünde tutan nesiller olarak yetiştirecektir" ifadelerini kullandı.