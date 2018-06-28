2018 YKS sınav giriş yerleri daha önce ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanmıştı. ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açmıştı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, YKS'ye girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

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ÖSYM'NİN SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?

ÖSYM'nin resmi sitesi http://www.osym.gov.tr/ adresine erişim sağlanamıyor. Büyük ihtimalle YKS için yoğunluk olduğu tahmin ediliyor.

YKS NE ZAMAN?

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada 108 bin 470 salonda; YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

YKS SAAT KAÇTA?

YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra; YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM'DEN YKS AÇIKLAMASI

ÖSYM, bu hafta sonu düzenlenecek YKS sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkanı sağlanacak.

Öte yandan yayınevleri, yazılı ve görsel medyanın sınav sorularını kullanabilmeleri ile ilgili telif ücretlerinin de belirlendiği bildirildi.

YKS'ye yaklaşık 2,4 milyon aday başvurdu.