YKS sounçları ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) son gün... Üniversite adaylarının katıldığı YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün saat 12.30'da sona erdi. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün uygulanacak. Sınav için uzun süredir hazırlık içinde olan binlerce üniversite adayı, sınav sonuçları için bekleyişe geçti. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini yapacak öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 YKS TYT AYT ve YDT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 YKS'nin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre 2018 YKS sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde adayların erişimine sunulacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden açıklanacak.

YKS TYT AYT VE YDT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İlk defa bu yıl uygulanan YKS'ye giren adaylar, katıldıkları sınavın soruları ve cevap anahtarını görüntülemek istiyor. YKS soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Fakat, daha önceki sınavlara baktığımızda sorular ve cevapların, sınavın tamamlanmasından 1 hafta içerisinde yayınlandığı biliniyor. Buna göre, 2018 YKS soruları ve cevaplarının da kısa süre içerisinde adayların erişimine sunulması bekleniyor. Sorular ve cevaplar yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

YKS'NİN İKİNCİ OTURUMU BAŞLADI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda sınava alındı.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT ’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ , EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmakta . Bu adayların SAY, SÖZ , EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmekte.

TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecek.