Üniversiteye girişin anahtarı olan YKS'yi geride bıraktık. YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) yerini TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) ve AYT'ye (Alan Yeterlilik Sınavı) bıraktı. TYT 30 Haziran'da, AYT ise 1 Temmuz'da gerçekleşti. Peki; YKS sınav sonuçları (Üniveriste sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...
YKS - ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile 2018 YKS sonuç tarihi belli oldu. Buna göre 30 Haziran - 01 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.
Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.
YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
YKS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Öğrenciler, 2018 YKS soruları ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişebilecek.
2018 YKS TYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN
2018 YKS AYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN
2018 YKS YDT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN
YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.
Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.
2018 yılında, YKS sonuçlarına göre ya pılacak merkezî yerleştirmede, 2018 yılı yerleştirme puanları ile 2018 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleşt irilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.
Tablo 3A ve Tablo 3B.1, ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puan uygula nacak lisans programlarını göstermektedir.
Adayların hangi yükseköğretim programları için ek puan larının hesaplanacağını öğrenebilmeleri için Tablo 3A’da , Tablo 3B.1’de ve Tablo 3C’de alanlarını bulmaları ve bu alanların karşısındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerek mektedir.
Yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için YKS’de en az kaç puan alm ak gerektiği Tablo 1F ve Şekil 5’de gösterilmiştir. H ukuk, mimarlık, mühendislik, tıp , öğretmenlik programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırası nın ne olması gerektiği ise Tablo 1G ’de yer almaktadır.
Sınava giren adayların yükse köğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapı lacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK’e elektronik ortamda iletilecektir.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenj anlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleşt irmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara , ÖSYM tarafından ek y erleştirme yapılacaktır.
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