Üniversite adaylarının heyecanı doruk noktasında. Üniversiteye girişlerin anahtarı konumundaki YSK sınav tarihine sayılı günler kaldı. YKS sınav tarihi ne zaman? YKS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM'den öğrencilere son dakika uyarısı geldi...
Yenilenen sınav sistemi bu yıl yani 2018 yılında ilk defa uygulanacak. Üniversite adayları ilk defa YKS'ye girecek. YKS iki aşamadan oluşacak. Ancak YGS ve LYS iki ayrı dönemde değil peş peşe iki günde yapılacak.
YKS'nin ilk aşaması olan ve adayların en az 150 puan almaları gereken temel yetenek testi - TYT, YGS'nin dengi durumunda. Öğrencilerin en az 180 puan almaları gerken Alan Yetenek Testi - AYT ise LYS'nin dengi durumunda...
YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
İki aşamadan oluşan YKS - 2018 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
135 dakika sürecek olan TYT 30 Haziran cumartesi günü;
180 dakika sürecek olan AYT ise 1 Temmuz pazar günü yapılacak...
YKS SINAV SAATİ - ÖSYM UYARDI?
YSK'nin TYT ve AYT sınavları için adayların sınav binalarına saat 10.00'a kadar gelmeleri gerekiyor. ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada sınav yerlerine saat 10.00'dan sonra gelen adayların sınava alınmayacağı uyarısında bulunuldu.
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
YKS sınav yerleri açıklandı. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden görülebilecek. Adaylar sisteme TC Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile girebilecekler.
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