Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından bu yıl üniversiteye geçişte ilk defa uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin tarihi belli olmuştu. Sınavın tarihini öğrenen adaylar sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM yayınladı mı? İşte üniversite sınavı hakkında tüm bilgiler...

2018 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, YKS tarihleri aşağıdaki gibidir;

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: 30 Haziran 2018 (Cumartesi)

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: 1 Temmuz 2018 (Pazar)

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: 1 Temmuz 2018 (Pazar)

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

Üniversiteye geçiş sınavında 2018 yılında ilk kez uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Merak konusu haline gelen YKS sınav giriş yerleri YKS sınavından 1-2 hafta önce yayınlanması bekleniyor. Kesin bir tarih geldiği zaman haberimizde yer alacaktır. Hiçbir aday sınav giriş belgesi olmadan sınava giremez.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla.

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