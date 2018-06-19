YKS sınav yerleri, sınava sayılı gün kala merak ediliyor. YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı için son viraja girildi. Üniversite hazırlıkları yapan öğrenciler, YKS adıyla ilk kez uygulanacak üniversiteye giriş sınavından aldıkları puan ile geleceklerini belirleyecek. YKS sınavı ne zaman? TYT sınavı ne zaman? İşte 2018 üniversite sınavı tarihi.
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS giriş belgeleri, sınavdan tahminen 10 ile 7 gün önce ÖSYM tarafından açıklanacaktır. Öğrenciler bu açıklamayla birlikte sınava nerede gireceklerini öğrenecekler. Öğrenciler ayrıca giriş bilgilerinin yer aldığı belgeyi, YKS giriş belgesi olarak yanlarında bulundurmak zorundalar...
YKS NE ZAMAN? 2018
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 30 Haziran - 01 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak.
TYT, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
AYT, 01 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
YDT, 01 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
Dikkat: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS souçları 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
BARAJ PUANI NE KADAR?
Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekiyor.
TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor.
YKS'DE KURAL DEĞİŞİKLİĞİ
Adaylar her iki testten değil, yalnızca bir testten de 0.5 ham puan alır yani yarım net çıkarırsa puanları hesaplanacak. YÖK’ün 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında aldığı karar şöyle: “2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin en az birinden en az 0.5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0.5 ham puan almış olmaları gerek.”
Alınan karar sonrası 2018 YKS Kılavuzu da şöyle değişti: “TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi’nden en az 0.5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır. AYT ve YDT’de adayların puanlarının (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanabilmesi için ilgili testlerin en az birinden 0.5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmek. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak.”
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