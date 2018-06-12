YKS sınavı ne zaman

YS ve YGS Sınav sisteminin kaldırılmasından sonra gözler ÖSYM’ye çevrildi. Bunun üzerine ÖSYM, üniversiteye giriş için Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) adında yeni bir sınav formülü üretti. YKS sınavı başvuru tarihi ne zaman? YKS’nin farkları nelerdir? Eski sınavları hatırlatan fakat birçok uygulama yönüyle değişik bir sınav ortaya koydu. İşte sınav hakkındaki merak edilenler…
2018 YKS SINAVI NE ZAMAN OLACAK?
YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. Peki, YKS başvurusu ne zaman yapılabilecek? İşte, üniversite hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS başvurusu ve sınav hakkında merak edilen bazı detaylar...
1. Oturum (TYT)
Sınav Tarihi: 30 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018
2.Oturum
Sınav Tarihi: 01 Temmuz 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018
YKS Yabancı Dil Oturumu
Sınav Tarihi: 30 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018
Adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alınacak. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sunacak.
Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.
Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.
Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecek.
YKS’NİN FARKI NE?
Mevcut sınav sistemi olan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS) sistemleri arasında üç aylık bir süre farkı bulunuyor. Adaylar Mart ayında YGS'ye girip ardından haziran ayında lisans tercihlerini yapabilmek için 5 ayrı oturumda yapılan LYS sınavlarına giriyordu. Yeni sistemin en büyük farklılığı kendini burada gösteriyor.
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıkladığı sisteme göre birinci oturum ve ikinci oturum haziran ayında ve aynı gün yapılacak.
SINAVDA KAÇ SORU OLACAK?
Adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1’de 10, Coğrafya-1’de ise 6 olmak üzere toplam 40 soru, matematikte 40 soru cevaplandıracak.
Sosyal Bilimler-2 testinde Tarih-2’den 11, Coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinden 6 soru olmak üzere toplam 40 soru adaylara yöneltilecek.
Adaylar, Fen Bilimleri Testi’nde fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden 13 olmak üzere 40 soru çözecek.
Pazar günü yapılacak yabancı dil testinde ise adaylara 80 soru yöneltilecek.
SINAV SÜRELERİ NE KADAR?
Sınavların soru sayısını açıklayan YÖK Başkanı Yekta Saraç, sınav süresinin henüz belirlenmediğini söyledi. YGS-LYS sisteminde test türüne göre farklılık göstermekle beraber bir soruya 1,5 - 1,7 dakika süre düşüyor. YGS-LYS'den önce yapılan ÖSS'de ise soru başına 1 dakika veriliyordu. Saraç, gerekli değerlendirmelerin yapıldıktan sonra sınav sürelerinin belirleneceğini, bunun da ileri bir tarihte açıklanacağını söyledi.
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