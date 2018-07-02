YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturumda gerçekleştirildi. 30 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumda Alan Yeterlilik Testi (AYT), üçüncü ve son oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) ile sona erdi. Sınavlara katılan üniversite adayları, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekleyişe geçti. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 30 Haziran, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) 01 Temmuz sabah ve YDT'nin de öğleden sonra yapılmasıyla YKS'nin tüm oturumları tamamlanmış oldu. ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre ise YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 2018 YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Üniversite programları ve kontenjan kılavuzu ise Temmuz ayının ilk haftası ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

2018 YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

YKS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Öğrenciler, 2018 YKS soruları ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişebilecek.

2018 YKS TYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2018 YKS AYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2018 YKS YDT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YKS SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT ’de 1 5 0 ve üzeri puan alan adayl ar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim program lar ını tercih edebilecekler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ , EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ , EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmekte.

TYT’de elde edilen 200 ve üzeri pua n, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecek.

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.

2018 yılında, YKS sonuçlarına göre ya pılacak merkezî yerleştirmede, 2018 yılı yerleştirme puanları ile 2018 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleşt irilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.

Tablo 3A ve Tablo 3B.1, ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puan uygula nacak lisans programlarını göstermektedir.

Adayların hangi yükseköğretim programları için ek puan larının hesaplanacağını öğrenebilmeleri için Tablo 3A’da , Tablo 3B.1’de ve Tablo 3C’de alanlarını bulmaları ve bu alanların karşısındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerek mektedir.

Yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için YKS’de en az kaç puan alm ak gerektiği Tablo 1F ve Şekil 5’de gösterilmiştir. H ukuk, mimarlık, mühendislik, tıp , öğretmenlik programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırası nın ne olması gerektiği ise Tablo 1G ’de yer almaktadır.

Sınava giren adayların yükse köğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapı lacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK’e elektronik ortamda iletilecektir.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenj anlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleşt irmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara , ÖSYM tarafından ek y erleştirme yapılacaktır.