YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar merakla bu tarihi bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ortaöğretim mezunlarının yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmeleri için gerçekleştirilen ve ilk defa bu yıl yeni sistem olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adıyla yapılan sınav 30 Haziran - 01 Temmuz'da tamamlandı. Adaylar sınavın ardından heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM sınavın gerçekleştirilmesinin ardından YKS soruları ve cevap anahtarını adayların erişimine sundu. Şimdi sıra sonuçlarda. Sonuçların açıklanmasının ardından da tercih maratonu başlayacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 YKS soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte 2018 YKS sonuç tarihi ile soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı...

2018 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile 2018 YKS sonuç tarihi belli oldu. Buna göre 30 Haziran - 01 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2018



YKS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Öğrenciler, 2018 YKS soruları ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişebilecek.

2018 YKS TYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2018 YKS AYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2018 YKS YDT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YKS SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT ’de 1 5 0 ve üzeri puan alan adayl ar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim program lar ını tercih edebilecekler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ , EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ , EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmekte.

TYT’de elde edilen 200 ve üzeri pua n, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecek.

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.

2018 yılında, YKS sonuçlarına göre ya pılacak merkezî yerleştirmede, 2018 yılı yerleştirme puanları ile 2018 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleşt irilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.

Tablo 3A ve Tablo 3B.1, ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puan uygula nacak lisans programlarını göstermektedir.

Adayların hangi yükseköğretim programları için ek puan larının hesaplanacağını öğrenebilmeleri için Tablo 3A’da , Tablo 3B.1’de ve Tablo 3C’de alanlarını bulmaları ve bu alanların karşısındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerek mektedir.

Yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için YKS’de en az kaç puan alm ak gerektiği Tablo 1F ve Şekil 5’de gösterilmiştir. H ukuk, mimarlık, mühendislik, tıp , öğretmenlik programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırası nın ne olması gerektiği ise Tablo 1G ’de yer almaktadır.

Sınava giren adayların yükse köğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapı lacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK’e elektronik ortamda iletilecektir.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenj anlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleşt irmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara , ÖSYM tarafından ek y erleştirme yapılacaktır.