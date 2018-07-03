Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen YKS, TYT ve AYT olarak iki kısımda gerçekleştirildi. Üniversiteye girişte daha önce uygulanan YGS ve LYS'nin yerini alan YKS'nin ilk aşaması olan TYT, YGS'nin; AYT ise LYS'nin yerini aldı. Ancal YGS ve LYS farklı tarihlerde yapılırken TYT ve AYT birbirini takip eden iki günde yani 30 Haziran cumartesi (TYT) ve 1 Temmuz pazar (AYT) günlerinde gerçekleştirildi.

AYT'nin hemen ardından 1 Temmuz Pazar akşamı YKS soru kitapçıkları ve cevapları ÖSYM tarafından açıklandı. 3 Temmuz'da ise YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki YKS - TYT- AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

YKS - TYT - AYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre YKS 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapıldı. YKS sonuçları ise 31 Temmuz Salı günü ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak. TYT ve AYT'ye giren adaylar iki sınavın sonucunu da aynı gün ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası'ndan öğrenebilecekler. Öte yandan YDS yani Yabancı Dil Testi'ne giren üniversite adayları da sonuçları 31 Temmuz salı günü ÖSYM AİS'ten öğrenebilecekler.

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YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Yüzbinlerce üniversite adayı geçtiğimiz haftasonu YKS'ye girmişti. YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasının ardından merakla beklenen YKS tercih kılavuzu da ÖSYM tarafından yayımlandı. Üniversite adayları YKS tercih kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekler.

Tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte 2018 üniversite kontenjanları da belli oldu.

2018 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN