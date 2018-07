2018-YKS TYT ve AYT oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. 30 Haziran 2018 tarihinde uygulanan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soru kitapçıklarına, 1 Temmuz 2018 tarihinde saat 18.00’dan itibaren erişime açıldı.

2018-YKS TYT ve AYT SORU VE CEVAPLARI

2018-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların tercih yapmak için kullanacakları YKS puanları 31 Temmuz’da açıklanıyor. Ardından da tercih maratonu başlayacak. TYT’de 150 puanı aşanlar önlisans, AYT’de 180 puanı bulanlar lisans programlarını tercih edebilecek. Üniversite tercihleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

"ÖSYM’nin tarihinde gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) lojistik olarak ÖSYM tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirterek, "Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı." dedi. TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayın, bugünkü AYT oturumuna ise 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğuna işaret eden Özer, "Bu sınav, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM’nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonuydu. Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle bir sınavı tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 131 bin 453 adayın katılacağını belirten Özer, adaylara başarılar diledi.

5 PUAN TÜRÜ ÇIKACAK

YKS’nin 3 oturumuna da katılan ve Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) tüm testleri yanıtlayan bir adayın elinde tercih yapmak için elinde 5 farklı puan türü olacak. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) tek puan çıkacak. Adaylar bu puanla yalnızca önlisans programlarını tercih edebilecek. Bunun için de 150 puan almaları gerekiyor. Bu puan için de TYT’nin 4 testinden ortalama 5 netleri olması yeterli. TYT puanıyla 4 yıllık yüksekokul programları tercih edilmeyecek. Bu programlar artık AYT puanlarıyla öğrenci alacak.

AYT 3 PUAN ÇIKARACAK

AYT’deki 4 testten çıkacak 3 puan olacak. Bunlar Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ) ve Eşit Ağırlık (EA) puanları olacak. ÖSYM’nin 0.5 ham puan kuralıyla ilgili yaptığı değişiklikten sonra AYT’de sadece Matematik Testi’ni cevaplayarak en az 0.5 ham puan alanların SAY ve EA ağırlıklı puanları hesaplanacak. Bunun gibi sadece Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 testini cevaplayarak en az 0.5 ham puana alanların da EA ve SÖZ ağırlıklı puanları hesaplanacak. Sadece Sosyal Bilimler-2 testini cevaplayarak en az 0.5 ham puan alanların ise SÖZ ağırlıklı puanları hesaplanmış olacak. AYT’de ilgili testlerin her birinden soru sayısının yüzde 20’si oranında ham puan alanlar 180 puana ulaşacak.

Yabancı Dil Testi’nde de adayların elinde tercih yapmak için tek puan olacak.