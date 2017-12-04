YKS’nin örnek sorularına uzmanlar ne dedi?

ÖSYM’nin internet sitesinde, üniversiteye girişte gelecek yıl uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, kitapçıkta, Türkçe ve matematikten 40’ar, sosyal bilimlerden 25, fen bilimlerinden 20 olmak üzere toplam 125 soru bulunuyor. 2018 YKS’nin birinci oturumu olan TYT, 23 Haziran’da, Yabancı Dil Oturumu da 24 Haziran’da yapılacak. Başvuruların 1-21 Mart’ta, geç başvuruların ise 4 Nisan’da yapılacağı YKS’nin sonuçları 31 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar örnek kitapçığa “www.osym.gov. tr” adresinden ulaşabilecek.

UZMANLAR NE DEDİ?

‘OLABİLECEKLERİN EN İYİSİ BU’

Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Ömer Kutlu: “Sorular eski sınav olan ÖSS sorularına benziyor. Daha çok okuduğunu anlamaya yönelik sorular ancak bilgi soruları da var. Öğrencilerin tereddüt etmesine gerek yok çünkü bunlar aşina oldukları sorular. Farklı olarak matematikte yetenek türü maddeler var. Sözel bir ifade içindeki ifadeyi anlamaya yönelik maddeler bunlar. Testler, hatırlama, anlama, problem çözme, eleştirel düşünme gibi bilişsel sınıflamalara göre gerçekleştirilir. Burada genel olarak anlama üzerine. Çok sürpriz bir şeyler yok. Okul kapsamındaki konuları öğretmekten çok akıl yürütme üzerine sorular mevcut. Sınav ezberden biraz daha arındı. Ayrıca sorularda Türkiye’de ve dünyada ün yapmış isimler ve kavramlar bulunması çok sevindirici. Kısa sürede olabileceklerin en iyisi bu.”

‘SORULAR ZORLAŞMIŞ OLABİLİR’

Hacettepe Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Nuri Doğan: “Okuduğunu anlama becerileri tüm sorularda daha fazla işin içine katılmış. Bu nedenle sorular biraz daha zorlaşmış olabilir. Ama çoğu daha önceki sınav sorularına benziyor. Soru bazında bir yenilik getirilmemiş. Tarih sorularının çıkarım yapmakla bir ilgisi yok. Çoğu ezbere dayalı. Din sorularını çözmek zorunda olmayanların felsefe sorularını çözmesi, kapsam geçerliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca bu sorular diğer felsefe sorularına ve özellikle din sorularına kıyasla daha zor görünüyor. Matematik sorularında birkaç ALES tarzı soruya yer verilmiş, mantıksal çıkarım yapılması beklenmiş. Genel olarak daha önceki sınav sorularına, ÖSS sınav sorularına benzemektedir. Ancak örnek soruların içinde sıkça teknik yanlışlıklarla karşılaşmak mümkün.”

Yükseköğretim Kurumları Sınavı