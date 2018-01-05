Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSM) tarafından Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) tercih işlemleri başladı. 2017-YLSY tercihleri yapacak adaylar, tercih kılavuzunu araştırıyor. Peki, 2017-YLSY tercihleri nasıl yapılır? İşte YLSY tercih kılavuzu ve YLSY hakkında merak edilen her şey...
YLSY TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2017-YLSY tercih işlemleri başladı. MEB tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri için adaylardan ikinci aşamada, adına öğrenim görülecek kurum tercihleri alınacak.
Adaylar adına öğrenim görülecek kurum tercihlerini 05-10 Ocak 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yapacaklar.
YLSY TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLENLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER
Kontenjanlara yerleştirilen adayların resmî burslu öğrenci statüsü kazanabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir:
a) Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması (1 adet)
b) Not döküm çizelgesi / Transkript (1 adet)
c) Taahhüt / Yüklenme senedi (1 adet) ç) Kefalet sened i (1 adet)
d) Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet)
e) Kefillerin çalışma belgesi (1 adet)
f) Sağlık kurulu raporu (1 adet)
g) Askerlik durum belgesi (1 adet)
ğ) Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)
h) Vesikalık fotoğraf (1 adet)
İstenen belgelerin "T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Merkez Bina 6. Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA" adresine eksiksiz olarak ulaştırılması gerekmektedir. İstenen belgeleri belirtilen süre içerisinde ulaştırmayan adaylar, bu yerleştirmeden doğan tüm haklarını yitireceklerdir . Yapılacak işlemler ve istenen belgeler ile ilgili duyurular http://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılacak.
Yerle ş tirilen adayların, belgelerinin değerlendirilmesinden sonra yapmaları gereken diğer işlemler ile bursun kullandırılma şekli ve takvimi http://yyegm.meb.gov.tr adresinden duyurulacakt.
Y urt dışında resmî burslu statüde öğrenim gör meye hak kazanan öğrencilerden herhangi bir nedenle bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü olanlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını , parasal karşılığını ödediğini ve ya para borcunu taksitle ödemede anlaştığını belgelendirmek zorundadır.
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