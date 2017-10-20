YLSY sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve yurtdışında lisansüstü öğrenim görmek için geçtiğimiz günlerde başvurusu yapılan YLSY için bekleyiş sona erdi. İnternet sitesi üzerinden açıklama yapan ÖSYM, YLSY sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte YLSY sonuçları ve detaylar...
YLSY SONUÇLARI AÇIKLANDI
1416 Sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerden sözlü sınava alınacakları belirleme işlemleri tamamlanmıştır.
Sonuçları, 20 Ekim 2017 günü saat 18:40’dan itibaren ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
|Tercih Yapan Aday Sayısı
|Sözlü Sınav Kontenjan Sayısı
|Sözü Sınava Çağrılmaya Hak Kazanan Aday Sayısı
|10.597
|3.465
|3.332
2017 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
|
Lisansüstü Öğrenim Grubu
Kodu
|
Lisansüstü Öğrenim Grubu Adı
|
Puan Türü
|
Sözlü Sınav Kontenjanı
|
Sözlü Sınava Çağırılmaya Hak
Kazanan Aday Sayısı
|
En Küçük ALES
Puanı
|
En Büyük ALES
Puanı
|
101
|
AKILLI MALZEMELER
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
82,76693
|
85,06889
|
102
|
AKILLI SİSTEMLER
|
EA/SAY
|
30
|
30
|
83,18610
|
98,42525
|
103
|
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ
|
EA/SAY/SÖZ
|
12
|
7
|
71,40648
|
82,53670
|
104
|
ANİMASYON
|
EA/SÖZ
|
3
|
3
|
86,82031
|
89,46163
|
105
|
ARKEOLOJİ
|
EA/SÖZ
|
15
|
15
|
78,96453
|
87,27566
|
106
|
ASTRONOMİ VE FİZİK
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
84,75221
|
87,64005
|
107
|
BAHÇE BİTKİLERİ
|
EA/SAY
|
15
|
15
|
72,89367
|
80,54375
|
108
|
BALIKÇILIK
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
74,45258
|
77,71741
|
109
|
BALIKÇILIKTA MOLEKÜLER GENETİK
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
79,87805
|
90,30849
|
110
|
BİLGİ GÜVENLİĞİ, KULLANICI DENEYİMİ, YAZILIM
|
EA/SAY
|
15
|
15
|
83,39573
|
92,77674
|
111
|
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
|
EA/SAY
|
57
|
57
|
84,55088
|
97,03824
|
112
|
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
85,37695
|
90,47381
|
113
|
BİLGİSAYAR, ELEKTRİK-ELEKRONİK
|
EA/SAY
|
69
|
69
|
81,85017
|
93,72497
|
114
|
BİLGİSAYAR, ENDÜSTRİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
89,16688
|
97,83857
|
115
|
BİLGİSAYAR, YAZILIM
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
83,63090
|
88,38980
|
116
|
BİTKİ KORUMA
|
EA/SAY
|
12
|
12
|
75,24156
|
79,59475
|
117
|
BİYOBENZETİM, BİYOMALZEME
|
EA/SAY
|
18
|
18
|
81,72240
|
89,65372
|
118
|
BİYOENFORMATİK
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
84,36803
|
90,79469
|
119
|
BİYOLOJİ
|
EA/SAY
|
42
|
42
|
72,30483
|
92,39416
|
120
|
BİYOLOJİ, SU ÜRÜNLERİ
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
76,62065
|
78,12041
|
121
|
BİYOMEDİKAL EKİPMANLAR, NÖROBİLİM
|
EA/SAY
|
24
|
24
|
84,13584
|
95,56814
|
122
|
BÖLGESEL KALKINMA
|
EA/SAY/SÖZ
|
6
|
6
|
90,71476
|
98,61755
|
123
|
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
|
EA/SAY
|
12
|
12
|
78,97098
|
87,24809
|
124
|
ÇEVRE, İNŞAAT
|
EA/SAY
|
15
|
15
|
81,97020
|
92,04050
|
125
|
ÇEVRE, SU ÜRÜNLERİ
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
78,89054
|
91,80329
|
126
|
ÇİFTLİK HAYVANLARI
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
82,97241
|
86,79743
|
127
|
ÇİNCE
|
EA/SÖZ
|
3
|
3
|
79,89639
|
83,29491
|
128
|
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
|
EA/SÖZ
|
6
|
6
|
85,91790
|
93,69270
|
129
|
ÇOKLU BARAJ İŞLETMESİ VE OPTİMİZASYONU
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
81,63763
|
83,85095
|
130
|
DENİZ ENERJİSİ, MÜHENDİSLİĞİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
84,74216
|
90,39685
|
131
|
DENİZ ULAŞTIRMA
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
76,24014
|
86,19022
|
132
|
DENİZ ULAŞTIRMA, GEMİ MAKİNELERİ
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
72,08138
|
83,56742
|
133
|
DİJİTAL YAPIMCILIK
|
EA/SÖZ
|
3
|
3
|
84,18581
|
88,85184
|
134
|
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
|
EA/SAY/SÖZ
|
39
|
39
|
85,76954
|
92,76108
|
135
|
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
|
EA/SAY
|
24
|
24
|
84,40932
|
92,48718
|
136
|
ELEKTRİK, ELEKTRONİK
|
EA/SAY
|
15
|
15
|
84,29084
|
90,55968
|
137
|
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
87,99423
|
93,08777
|
138
|
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
|
EA/SAY
|
30
|
12
|
71,05774
|
87,12379
|
139
|
ENERJİ
|
EA/SAY
|
30
|
30
|
82,66184
|
95,10497
|
140
|
ENERJİ ARZ-TALEP PROJEKSİYONU, ENERJİ YÖNETİMİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
89,59793
|
93,27030
|
141
|
ENTEGRE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
81,13144
|
81,67273
|
142
|
ERMENİCE
|
EA/SÖZ
|
3
|
1
|
70,51611
|
70,51611
|
143
|
FİZİK TEDAVİ
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
91,21069
|
96,43357
|
144
|
GIDA-METABOLİZMA ETKİLEŞİMİ
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
87,25392
|
95,12792
|
145
|
GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ
|
EA/SÖZ
|
3
|
3
|
85,85148
|
90,82614
|
146
|
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
|
EA/SAY
|
30
|
30
|
80,06025
|
85,98832
|
147
|
HARİTA, ORMAN
|
EA/SAY
|
12
|
12
|
79,35017
|
81,06339
|
148
|
HASTANE ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME
|
EA/SAY
|
30
|
30
|
74,45603
|
88,55028
|
149
|
HAVACILIK VE UZAY
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
77,52140
|
90,44703
|
150
|
HAVACILIK VE UZAY, İNSANSIZ SİSTEMLER
|
EA/SAY
|
36
|
36
|
83,30957
|
92,44267
|
151
|
HEMŞİRELİK
|
EA/SAY
|
84
|
84
|
72,86629
|
85,18410
|
152
|
HEMŞİRELİK, EBELİK
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
74,50024
|
85,28723
|
153
|
HİDROJEOLOJİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
74,86011
|
88,27613
|
154
|
HİDROJEOLOJİ, JEOLOJİ
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
79,50629
|
84,15934
|
155
|
HUKUK
|
EA/SAY/SÖZ
|
108
|
108
|
87,88529
|
98,74553
|
156
|
IŞIK VE OPTİK
|
EA/SAY/SÖZ
|
3
|
3
|
83,73398
|
83,83838
|
157
|
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
75,29108
|
75,56403
|
158
|
İKLİM MODELLERİ, TOZ TAŞINIMI
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
78,04312
|
87,84983
|
159
|
İLETİŞİM MEDYA
|
EA/SÖZ
|
6
|
6
|
88,91697
|
96,21058
|
160
|
İNSAN HAKLARI ÇALIŞMALARI
|
EA/SÖZ
|
3
|
3
|
90,04628
|
94,00236
|
161
|
İNŞAAT
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
90,17466
|
95,76498
|
162
|
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
|
EA/SAY
|
69
|
69
|
83,15506
|
93,75472
|
163
|
İNŞAAT, METEOROLOJİ
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
82,37617
|
91,64768
|
164
|
İSTATİSTİK
|
EA/SAY
|
12
|
12
|
91,58479
|
97,73344
|
165
|
İŞLETME
|
EA/SAY/SÖZ
|
18
|
18
|
87,19813
|
93,66198
|
166
|
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
|
EA/SAY
|
75
|
62
|
70,12027
|
84,04591
|
167
|
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
|
EA/SAY
|
87
|
87
|
72,34784
|
87,24666
|
168
|
JEOTERMAL
|
EA/SAY
|
12
|
12
|
80,04522
|
81,50232
|
169
|
KİMYA
|
EA/SAY
|
12
|
12
|
82,99650
|
90,31506
|
170
|
KÜLTÜREL MİRAS
|
EA/SAY/SÖZ
|
12
|
12
|
84,66587
|
90,76868
|
171
|
MADEN
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
76,99743
|
85,77266
|
172
|
MADEN VE PETROL
|
EA/SAY
|
30
|
30
|
80,66587
|
90,51738
|
173
|
MAKİNE
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
85,85295
|
89,13052
|
174
|
MAKİNE, ENDÜSTRİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
85,50012
|
94,93003
|
175
|
METEOROLOJİ
|
EA/SAY
|
9
|
6
|
72,18552
|
79,95124
|
176
|
MİLLİ SAVUNMA
|
EA/SAY
|
75
|
75
|
84,42580
|
97,77139
|
177
|
MİMARLIK
|
EA/SAY
|
84
|
84
|
80,97179
|
93,71166
|
178
|
NANOBİYOTEKNOLOJİK GÜDÜMLÜ İLAÇLAR
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
82,65105
|
86,53279
|
179
|
NÜKLEER - YAPISAL MEKANİK
|
EA/SAY
|
12
|
12
|
82,38835
|
92,89983
|
180
|
NÜKLEER ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE MÜDAHALESİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
76,58617
|
78,38276
|
181
|
NÜKLEER ATIK YÖNETİMİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
87,64827
|
90,20591
|
182
|
NÜKLEER ENERJİ 1
|
EA/SAY
|
12
|
12
|
82,23815
|
96,49357
|
183
|
NÜKLEER ENERJİ 2
|
EA/SAY
|
12
|
12
|
80,96341
|
85,99690
|
184
|
NÜKLEER ENERJİ ALANINDA HALKLA İLİŞKİLER
|
EA/SÖZ
|
12
|
12
|
87,58365
|
94,30923
|
185
|
NÜKLEER ENERJİ, FİZİK
|
EA/SAY
|
60
|
60
|
71,79071
|
84,92525
|
186
|
NÜKLEER ENERJİ, KİMYA, MALZEME
|
EA/SAY
|
45
|
45
|
77,30113
|
91,59593
|
187
|
NÜKLEER ENERJİ, KİMYA, MALZEME, ÇEVRE
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
79,65050
|
82,54919
|
188
|
NÜKLEER ENERJİ, MAKİNE
|
EA/SAY
|
21
|
21
|
81,20304
|
91,13360
|
189
|
NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL SİSTEM
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
82,20301
|
83,08457
|
190
|
NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ TEDARİK ZİNCİRİ VE SATIN ALMA
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
87,51845
|
93,82775
|
191
|
NÜKLEER KULLANILMIŞ YAKIT VE RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ 1
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
78,93328
|
79,80598
|
192
|
NÜKLEER KULLANILMIŞ YAKIT VE RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ 2
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
76,95927
|
81,23252
|
193
|
NÜKLEER MADDELER VE TESİSLERİN FİZİKSEL KORUNMASI
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
72,36444
|
78,72369
|
194
|
NÜKLEER MALZEME BİLİMİ VE İMALAT YÖNTEMLERİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
78,03256
|
87,14615
|
195
|
NÜKLEER RADYOAKTİF MADDELER
|
EA/SAY
|
6
|
3
|
71,20058
|
75,82437
|
196
|
NÜKLEER SANTRAL YAPIMI
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
82,31920
|
85,29490
|
197
|
NÜKLEER SEKTÖRDE KALİTE GÜVENCE VE KONTROL
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
82,35097
|
85,46782
|
198
|
NÜKLEER TESİS YATIRIMLARININ FİNANSAL ANALİZİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
88,80718
|
92,82153
|
199
|
NÜKLEER TESİSLER
|
EA/SAY
|
36
|
36
|
79,81901
|
86,84927
|
200
|
NÜKLEER TESİSLERİN SAHA SEÇİMİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
81,48715
|
82,81574
|
201
|
NÜKLEER TIP
|
EA/SAY
|
24
|
24
|
72,76046
|
88,54087
|
202
|
NÜKLEER YAKIT ÇEVRİMİ
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
77,32144
|
86,15943
|
203
|
NÜKLEER-İNSAN MAKİNE ETKİLEŞİMİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
85,76974
|
90,51982
|
204
|
NÜKLEER-KONTROL SİSTEMLERİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
82,55645
|
85,87421
|
205
|
NÜKLEER-PARÇAÇIK HIZLANDIRICI TEKNOLOJİ
|
EA/SAY
|
24
|
24
|
73,19656
|
94,21781
|
206
|
NÜKLEER-RADYASYON ÖLÇÜM
|
EA/SAY
|
15
|
15
|
81,20264
|
83,12229
|
207
|
NÜKLEER-RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
76,78042
|
80,54322
|
208
|
NÜKLEER-RADYOAKTİF SALIM
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
76,10870
|
78,76757
|
209
|
NÜKLEER-RADYOKİMYA
|
EA/SAY
|
27
|
27
|
75,98117
|
86,54060
|
210
|
NÜKLEER-SAĞLIK FİZİĞİ
|
EA/SAY
|
12
|
12
|
80,63639
|
95,43863
|
211
|
NÜKLEER-SAHA DEĞERLENDİRME
|
EA/SAY
|
18
|
18
|
79,90161
|
82,49276
|
212
|
NÜKLEER-YANGIN ANALİZİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
80,75219
|
86,60278
|
213
|
ODYOLOJİ
|
EA/SAY
|
45
|
39
|
70,98748
|
94,14101
|
214
|
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
|
EA/SAY
|
45
|
45
|
73,02592
|
82,21630
|
215
|
ÖZEL EĞİTİM
|
EA/SÖZ
|
30
|
30
|
85,90318
|
93,74918
|
216
|
PALEOKLİMATOLOJİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
72,05337
|
83,05693
|
217
|
PEYZAJ MİMARLIĞI
|
EA/SAY/SÖZ
|
6
|
6
|
80,18002
|
86,78188
|
218
|
PSİKOLOJİ
|
EA/SAY/SÖZ
|
96
|
96
|
85,43279
|
96,36652
|
219
|
RADAR KALİBRASYON TEKNİKLERİ
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
83,56238
|
84,68129
|
220
|
RADAR VE UYDU METEOROLOJİSİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
78,62331
|
80,88429
|
221
|
RADYO, TELEVİZYON, SİNEMA
|
EA/SÖZ
|
21
|
21
|
84,56851
|
89,74854
|
222
|
RAYLI SİSTEMLER
|
EA/SAY
|
60
|
60
|
83,41961
|
92,42593
|
223
|
RESTORASYON
|
EA/SAY/SÖZ
|
15
|
4
|
71,17527
|
84,03815
|
224
|
RUSÇA
|
EA/SÖZ
|
3
|
3
|
82,24690
|
84,89274
|
225
|
SAĞLIK
|
EA/SAY
|
345
|
345
|
71,88289
|
94,21910
|
226
|
SANAT TARİHİ
|
EA/SÖZ
|
15
|
15
|
80,54248
|
89,12369
|
227
|
SAVUNMA, SENSÖR TEKNOLOJİLERİ
|
EA/SAY
|
18
|
18
|
81,68964
|
85,70974
|
228
|
SİNYAL İŞLEME TEKNİKLERİ
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
86,30468
|
91,44484
|
229
|
SOSYAL HİZMET
|
EA/SÖZ
|
45
|
45
|
84,19601
|
89,11205
|
230
|
SOSYAL HİZMET, PDR, ÇOCUK GELİŞİMİ
|
EA/SÖZ
|
51
|
51
|
84,84053
|
92,62833
|
231
|
SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI
|
EA/SÖZ
|
9
|
9
|
83,04659
|
86,30495
|
232
|
SOSYOLOJİ
|
EA/SÖZ
|
15
|
15
|
87,14057
|
94,80124
|
233
|
SU ÜRÜNLERİ
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
76,46324
|
83,39441
|
234
|
SUALTI KÜLTÜR VARLIKLARI
|
EA/SÖZ
|
3
|
3
|
80,41246
|
81,87381
|
235
|
SULAMA VE DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
76,41883
|
78,02434
|
236
|
SULAMA VE SU YÖNETİMİ
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
75,99647
|
81,14756
|
237
|
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE
|
EA/SAY
|
24
|
24
|
80,09186
|
88,16070
|
238
|
SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN TARIM
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
85,75325
|
89,01857
|
239
|
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE AKILLI YERLEŞKE
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
82,66882
|
88,45396
|
240
|
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI MALZEMELERİ
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
82,00733
|
85,17501
|
241
|
SÜT ÜRÜNLERİ
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
88,34614
|
92,96894
|
242
|
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
|
EA/SAY/SÖZ
|
3
|
3
|
85,85529
|
90,29955
|
243
|
TARIM EKONOMİSİ
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
73,24642
|
77,97132
|
244
|
TARIM MAKİNELERİ
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
85,67085
|
86,40256
|
245
|
TARİHSEL ARKEOLOJİ
|
EA/SÖZ
|
3
|
3
|
88,74204
|
90,01978
|
246
|
TARLA BİTKİLERİ
|
EA/SAY
|
18
|
18
|
71,14037
|
84,29425
|
247
|
TIP
|
EA/SAY
|
84
|
12
|
71,05670
|
92,39770
|
248
|
TIP-ECZACILIK
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
81,21280
|
88,68745
|
249
|
TOPRAK BİLİMLERİ
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
77,36179
|
82,86636
|
250
|
ULUSLARARASI FİNANS
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
93,77114
|
95,57521
|
251
|
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
|
EA/SÖZ
|
12
|
12
|
90,17676
|
97,62383
|
252
|
ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI (AFRİKA, ORTADOĞU)
|
EA/SÖZ
|
12
|
12
|
88,95981
|
93,92889
|
253
|
ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI (BALKAN)
|
EA/SÖZ
|
6
|
6
|
89,81427
|
93,84297
|
254
|
ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI (TRT)
|
EA/SÖZ
|
27
|
27
|
85,51316
|
94,23352
|
255
|
ÜLKE-BÖLGE ÇALIŞMALARI
|
EA/SÖZ
|
309
|
309
|
82,34974
|
97,75395
|
256
|
VERİ ASİMİLASYONU
|
EA/SAY
|
3
|
3
|
80,46302
|
84,08457
|
257
|
VETERİNER
|
EA/SAY
|
36
|
36
|
74,18602
|
85,99065
|
258
|
YENİ 3B EKLEMELİ ÜRETİM
|
EA/SAY
|
24
|
24
|
81,13081
|
86,77878
|
259
|
YENİ NESİL KOMPOZİTLER
|
EA/SAY
|
6
|
6
|
81,63233
|
90,30254
|
260
|
YURT DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI
|
EA/SAY/SÖZ
|
6
|
6
|
84,96594
|
89,61892
|
261
|
YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI
|
EA/SAY/SÖZ
|
33
|
33
|
91,01362
|
95,62064
|
262
|
ZOOTEKNİ
|
EA/SAY
|
9
|
9
|
72,19693
|
76,38965
- YLSY sonuçları
- ösym
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