Öne Çıkanlar
Son Dakika
YLSY sonuçları
GÜNDEM

YLSY sonuçları açıklandı! YLSY sonuç sorgulama ekranı ÖSYM

YLSY sonuçları açıklandı

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme işlemi için başvuru yapan adayların bekleyişi sona erdi. ÖSYM, internet sitesi üzerinden YLSY sonuçlarını açıkladı. İşte detaylar...

20 Ekim 2017 Cuma, 22:38:11 Güncelleme: 22:42:10

ÖSYM tarafından düzenlenen ve yurtdışında lisansüstü öğrenim görmek için geçtiğimiz günlerde başvurusu yapılan YLSY için bekleyiş sona erdi. İnternet sitesi üzerinden açıklama yapan ÖSYM, YLSY sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte YLSY sonuçları ve detaylar...

YLSY SONUÇLARI AÇIKLANDI

1416 Sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerden sözlü sınava alınacakları belirleme işlemleri tamamlanmıştır.

Sonuçları, 20 Ekim 2017 günü saat 18:40’dan itibaren ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

 

Tercih Yapan Aday Sayısı Sözlü Sınav Kontenjan Sayısı Sözü Sınava Çağrılmaya Hak Kazanan Aday Sayısı
10.597 3.465 3.332

2017 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

Lisansüstü Öğrenim Grubu

Kodu

 

Lisansüstü Öğrenim Grubu Adı

 

Puan Türü

Sözlü Sınav Kontenjanı

Sözlü Sınava Çağırılmaya Hak

Kazanan Aday Sayısı

En Küçük ALES

Puanı

En Büyük ALES

Puanı

101

AKILLI MALZEMELER

EA/SAY

6

6

82,76693

85,06889

102

AKILLI SİSTEMLER

EA/SAY

30

30

83,18610

98,42525

103

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

EA/SAY/SÖZ

12

7

71,40648

82,53670

104

ANİMASYON

EA/SÖZ

3

3

86,82031

89,46163

105

ARKEOLOJİ

EA/SÖZ

15

15

78,96453

87,27566

106

ASTRONOMİ VE FİZİK

EA/SAY

3

3

84,75221

87,64005

107

BAHÇE BİTKİLERİ

EA/SAY

15

15

72,89367

80,54375

108

BALIKÇILIK

EA/SAY

3

3

74,45258

77,71741

109

BALIKÇILIKTA MOLEKÜLER GENETİK

EA/SAY

3

3

79,87805

90,30849

110

BİLGİ GÜVENLİĞİ, KULLANICI DENEYİMİ, YAZILIM

EA/SAY

15

15

83,39573

92,77674

111

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

EA/SAY

57

57

84,55088

97,03824

112

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

EA/SAY

9

9

85,37695

90,47381

113

BİLGİSAYAR, ELEKTRİK-ELEKRONİK

EA/SAY

69

69

81,85017

93,72497

114

BİLGİSAYAR, ENDÜSTRİ

EA/SAY

6

6

89,16688

97,83857

115

BİLGİSAYAR, YAZILIM

EA/SAY

9

9

83,63090

88,38980

116

BİTKİ KORUMA

EA/SAY

12

12

75,24156

79,59475

117

BİYOBENZETİM, BİYOMALZEME

EA/SAY

18

18

81,72240

89,65372

118

BİYOENFORMATİK

EA/SAY

9

9

84,36803

90,79469

119

BİYOLOJİ

EA/SAY

42

42

72,30483

92,39416

120

BİYOLOJİ, SU ÜRÜNLERİ

EA/SAY

3

3

76,62065

78,12041

121

BİYOMEDİKAL EKİPMANLAR, NÖROBİLİM

EA/SAY

24

24

84,13584

95,56814

122

BÖLGESEL KALKINMA

EA/SAY/SÖZ

6

6

90,71476

98,61755

123

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

EA/SAY

12

12

78,97098

87,24809

124

ÇEVRE, İNŞAAT

EA/SAY

15

15

81,97020

92,04050

125

ÇEVRE, SU ÜRÜNLERİ

EA/SAY

3

3

78,89054

91,80329

126

ÇİFTLİK HAYVANLARI

EA/SAY

3

3

82,97241

86,79743

127

ÇİNCE

EA/SÖZ

3

3

79,89639

83,29491

128

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

EA/SÖZ

6

6

85,91790

93,69270

129

ÇOKLU BARAJ İŞLETMESİ VE OPTİMİZASYONU

EA/SAY

3

3

81,63763

83,85095

130

DENİZ ENERJİSİ, MÜHENDİSLİĞİ

EA/SAY

6

6

84,74216

90,39685

131

DENİZ ULAŞTIRMA

EA/SAY

9

9

76,24014

86,19022

132

DENİZ ULAŞTIRMA, GEMİ MAKİNELERİ

EA/SAY

9

9

72,08138

83,56742

133

DİJİTAL YAPIMCILIK

EA/SÖZ

3

3

84,18581

88,85184

134

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

EA/SAY/SÖZ

39

39

85,76954

92,76108

135

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

EA/SAY

24

24

84,40932

92,48718

136

ELEKTRİK, ELEKTRONİK

EA/SAY

15

15

84,29084

90,55968

137

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

EA/SAY

6

6

87,99423

93,08777

138

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

EA/SAY

30

12

71,05774

87,12379

139

ENERJİ

EA/SAY

30

30

82,66184

95,10497

140

ENERJİ ARZ-TALEP PROJEKSİYONU, ENERJİ YÖNETİMİ

EA/SAY

6

6

89,59793

93,27030

141

ENTEGRE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ

EA/SAY

3

3

81,13144

81,67273

142

ERMENİCE

EA/SÖZ

3

1

70,51611

70,51611

143

FİZİK TEDAVİ

EA/SAY

9

9

91,21069

96,43357

144

GIDA-METABOLİZMA ETKİLEŞİMİ

EA/SAY

9

9

87,25392

95,12792

145

GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ

EA/SÖZ

3

3

85,85148

90,82614

146

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

EA/SAY

30

30

80,06025

85,98832

147

HARİTA, ORMAN

EA/SAY

12

12

79,35017

81,06339

148

HASTANE ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME

EA/SAY

30

30

74,45603

88,55028

149

HAVACILIK VE UZAY

EA/SAY

9

9

77,52140

90,44703

150

HAVACILIK VE UZAY, İNSANSIZ SİSTEMLER

EA/SAY

36

36

83,30957

92,44267

151

HEMŞİRELİK

EA/SAY

84

84

72,86629

85,18410

152

HEMŞİRELİK, EBELİK

EA/SAY

6

6

74,50024

85,28723

153

HİDROJEOLOJİ

EA/SAY

6

6

74,86011

88,27613

154

HİDROJEOLOJİ, JEOLOJİ

EA/SAY

3

3

79,50629

84,15934

155

HUKUK

EA/SAY/SÖZ

108

108

87,88529

98,74553

156

IŞIK VE OPTİK

EA/SAY/SÖZ

3

3

83,73398

83,83838

157

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ

EA/SAY

3

3

75,29108

75,56403

158

İKLİM MODELLERİ, TOZ TAŞINIMI

EA/SAY

6

6

78,04312

87,84983

159

İLETİŞİM MEDYA

EA/SÖZ

6

6

88,91697

96,21058

160

İNSAN HAKLARI ÇALIŞMALARI

EA/SÖZ

3

3

90,04628

94,00236

161

İNŞAAT

EA/SAY

3

3

90,17466

95,76498

162

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

EA/SAY

69

69

83,15506

93,75472

163

İNŞAAT, METEOROLOJİ

EA/SAY

9

9

82,37617

91,64768

164

İSTATİSTİK

EA/SAY

12

12

91,58479

97,73344

165

İŞLETME

EA/SAY/SÖZ

18

18

87,19813

93,66198

166

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

EA/SAY

75

62

70,12027

84,04591

167

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

EA/SAY

87

87

72,34784

87,24666

168

JEOTERMAL

EA/SAY

12

12

80,04522

81,50232

169

KİMYA

EA/SAY

12

12

82,99650

90,31506

170

KÜLTÜREL MİRAS

EA/SAY/SÖZ

12

12

84,66587

90,76868

171

MADEN

EA/SAY

9

9

76,99743

85,77266

172

MADEN VE PETROL

EA/SAY

30

30

80,66587

90,51738

173

MAKİNE

EA/SAY

9

9

85,85295

89,13052

174

MAKİNE, ENDÜSTRİ

EA/SAY

6

6

85,50012

94,93003

175

METEOROLOJİ

EA/SAY

9

6

72,18552

79,95124

176

MİLLİ SAVUNMA

EA/SAY

75

75

84,42580

97,77139

177

MİMARLIK

EA/SAY

84

84

80,97179

93,71166

178

NANOBİYOTEKNOLOJİK GÜDÜMLÜ İLAÇLAR

EA/SAY

9

9

82,65105

86,53279

179

NÜKLEER - YAPISAL MEKANİK

EA/SAY

12

12

82,38835

92,89983

180

NÜKLEER ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE MÜDAHALESİ

EA/SAY

6

6

76,58617

78,38276

181

NÜKLEER ATIK YÖNETİMİ

EA/SAY

6

6

87,64827

90,20591

182

NÜKLEER ENERJİ 1

EA/SAY

12

12

82,23815

96,49357

183

NÜKLEER ENERJİ 2

EA/SAY

12

12

80,96341

85,99690

184

NÜKLEER ENERJİ ALANINDA HALKLA İLİŞKİLER

EA/SÖZ

12

12

87,58365

94,30923

185

NÜKLEER ENERJİ, FİZİK

EA/SAY

60

60

71,79071

84,92525

186

NÜKLEER ENERJİ, KİMYA, MALZEME

EA/SAY

45

45

77,30113

91,59593

187

NÜKLEER ENERJİ, KİMYA, MALZEME, ÇEVRE

EA/SAY

6

6

79,65050

82,54919

188

NÜKLEER ENERJİ, MAKİNE

EA/SAY

21

21

81,20304

91,13360

189

NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL SİSTEM

EA/SAY

9

9

82,20301

83,08457

190

NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ TEDARİK ZİNCİRİ VE SATIN ALMA

EA/SAY

6

6

87,51845

93,82775

191

NÜKLEER KULLANILMIŞ YAKIT VE RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ 1

EA/SAY

3

3

78,93328

79,80598

192

NÜKLEER KULLANILMIŞ YAKIT VE RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ 2

EA/SAY

9

9

76,95927

81,23252

193

NÜKLEER MADDELER VE TESİSLERİN FİZİKSEL KORUNMASI

EA/SAY

3

3

72,36444

78,72369

194

NÜKLEER MALZEME BİLİMİ VE İMALAT YÖNTEMLERİ

EA/SAY

6

6

78,03256

87,14615

195

NÜKLEER RADYOAKTİF MADDELER

EA/SAY

6

3

71,20058

75,82437

196

NÜKLEER SANTRAL YAPIMI

EA/SAY

6

6

82,31920

85,29490

197

NÜKLEER SEKTÖRDE KALİTE GÜVENCE VE KONTROL

EA/SAY

6

6

82,35097

85,46782

198

NÜKLEER TESİS YATIRIMLARININ FİNANSAL ANALİZİ

EA/SAY

6

6

88,80718

92,82153

199

NÜKLEER TESİSLER

EA/SAY

36

36

79,81901

86,84927

200

NÜKLEER TESİSLERİN SAHA SEÇİMİ

EA/SAY

6

6

81,48715

82,81574

201

NÜKLEER TIP

EA/SAY

24

24

72,76046

88,54087

202

NÜKLEER YAKIT ÇEVRİMİ

EA/SAY

9

9

77,32144

86,15943

203

NÜKLEER-İNSAN MAKİNE ETKİLEŞİMİ

EA/SAY

6

6

85,76974

90,51982

204

NÜKLEER-KONTROL SİSTEMLERİ

EA/SAY

6

6

82,55645

85,87421

205

NÜKLEER-PARÇAÇIK HIZLANDIRICI TEKNOLOJİ

EA/SAY

24

24

73,19656

94,21781

206

NÜKLEER-RADYASYON ÖLÇÜM

EA/SAY

15

15

81,20264

83,12229

207

NÜKLEER-RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ

EA/SAY

3

3

76,78042

80,54322

208

NÜKLEER-RADYOAKTİF SALIM

EA/SAY

9

9

76,10870

78,76757

209

NÜKLEER-RADYOKİMYA

EA/SAY

27

27

75,98117

86,54060

210

NÜKLEER-SAĞLIK FİZİĞİ

EA/SAY

12

12

80,63639

95,43863

211

NÜKLEER-SAHA DEĞERLENDİRME

EA/SAY

18

18

79,90161

82,49276

212

NÜKLEER-YANGIN ANALİZİ

EA/SAY

6

6

80,75219

86,60278

213

ODYOLOJİ

EA/SAY

45

39

70,98748

94,14101

214

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

EA/SAY

45

45

73,02592

82,21630

215

ÖZEL EĞİTİM

EA/SÖZ

30

30

85,90318

93,74918

216

PALEOKLİMATOLOJİ

EA/SAY

6

6

72,05337

83,05693

217

PEYZAJ MİMARLIĞI

EA/SAY/SÖZ

6

6

80,18002

86,78188

218

PSİKOLOJİ

EA/SAY/SÖZ

96

96

85,43279

96,36652

219

RADAR KALİBRASYON TEKNİKLERİ

EA/SAY

3

3

83,56238

84,68129

220

RADAR VE UYDU METEOROLOJİSİ

EA/SAY

6

6

78,62331

80,88429

221

RADYO, TELEVİZYON, SİNEMA

EA/SÖZ

21

21

84,56851

89,74854

222

RAYLI SİSTEMLER

EA/SAY

60

60

83,41961

92,42593

223

RESTORASYON

EA/SAY/SÖZ

15

4

71,17527

84,03815

224

RUSÇA

EA/SÖZ

3

3

82,24690

84,89274

225

SAĞLIK

EA/SAY

345

345

71,88289

94,21910

226

SANAT TARİHİ

EA/SÖZ

15

15

80,54248

89,12369

227

SAVUNMA, SENSÖR TEKNOLOJİLERİ

EA/SAY

18

18

81,68964

85,70974

228

SİNYAL İŞLEME TEKNİKLERİ

EA/SAY

3

3

86,30468

91,44484

229

SOSYAL HİZMET

EA/SÖZ

45

45

84,19601

89,11205

230

SOSYAL HİZMET, PDR, ÇOCUK GELİŞİMİ

EA/SÖZ

51

51

84,84053

92,62833

231

SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI

EA/SÖZ

9

9

83,04659

86,30495

232

SOSYOLOJİ

EA/SÖZ

15

15

87,14057

94,80124

233

SU ÜRÜNLERİ

EA/SAY

3

3

76,46324

83,39441

234

SUALTI KÜLTÜR VARLIKLARI

EA/SÖZ

3

3

80,41246

81,87381

235

SULAMA VE DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ

EA/SAY

3

3

76,41883

78,02434

236

SULAMA VE SU YÖNETİMİ

EA/SAY

3

3

75,99647

81,14756

237

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

EA/SAY

24

24

80,09186

88,16070

238

SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN TARIM

EA/SAY

6

6

85,75325

89,01857

239

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE AKILLI YERLEŞKE

EA/SAY

6

6

82,66882

88,45396

240

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI MALZEMELERİ

EA/SAY

6

6

82,00733

85,17501

241

SÜT ÜRÜNLERİ

EA/SAY

3

3

88,34614

92,96894

242

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

EA/SAY/SÖZ

3

3

85,85529

90,29955

243

TARIM EKONOMİSİ

EA/SAY

9

9

73,24642

77,97132

244

TARIM MAKİNELERİ

EA/SAY

3

3

85,67085

86,40256

245

TARİHSEL ARKEOLOJİ

EA/SÖZ

3

3

88,74204

90,01978

246

TARLA BİTKİLERİ

EA/SAY

18

18

71,14037

84,29425

247

TIP

EA/SAY

84

12

71,05670

92,39770

248

TIP-ECZACILIK

EA/SAY

6

6

81,21280

88,68745

249

TOPRAK BİLİMLERİ

EA/SAY

3

3

77,36179

82,86636

250

ULUSLARARASI FİNANS

EA/SAY

3

3

93,77114

95,57521

251

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

EA/SÖZ

12

12

90,17676

97,62383

252

ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI (AFRİKA, ORTADOĞU)

EA/SÖZ

12

12

88,95981

93,92889

253

ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI (BALKAN)

EA/SÖZ

6

6

89,81427

93,84297

254

ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI (TRT)

EA/SÖZ

27

27

85,51316

94,23352

255

ÜLKE-BÖLGE ÇALIŞMALARI

EA/SÖZ

309

309

82,34974

97,75395

256

VERİ ASİMİLASYONU

EA/SAY

3

3

80,46302

84,08457

257

VETERİNER

EA/SAY

36

36

74,18602

85,99065

258

YENİ 3B EKLEMELİ ÜRETİM

EA/SAY

24

24

81,13081

86,77878

259

YENİ NESİL KOMPOZİTLER

EA/SAY

6

6

81,63233

90,30254

260

YURT DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI

EA/SAY/SÖZ

6

6

84,96594

89,61892

261

YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

EA/SAY/SÖZ

33

33

91,01362

95,62064

262

ZOOTEKNİ

EA/SAY

9

9

72,19693

76,38965

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER