YLSY sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve yurtdışında lisansüstü öğrenim görmek için geçtiğimiz günlerde başvurusu yapılan YLSY için bekleyiş sona erdi. İnternet sitesi üzerinden açıklama yapan ÖSYM, YLSY sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte YLSY sonuçları ve detaylar...

YLSY SONUÇLARI AÇIKLANDI

1416 Sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerden sözlü sınava alınacakları belirleme işlemleri tamamlanmıştır.

Sonuçları, 20 Ekim 2017 günü saat 18:40’dan itibaren ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Tercih Yapan Aday Sayısı Sözlü Sınav Kontenjan Sayısı Sözü Sınava Çağrılmaya Hak Kazanan Aday Sayısı 10.597 3.465 3.332

2017 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

Lisansüstü Öğrenim Grubu Kodu Lisansüstü Öğrenim Grubu Adı Puan Türü Sözlü Sınav Kontenjanı Sözlü Sınava Çağırılmaya Hak Kazanan Aday Sayısı En Küçük ALES Puanı En Büyük ALES Puanı 101 AKILLI MALZEMELER EA/SAY 6 6 82,76693 85,06889 102 AKILLI SİSTEMLER EA/SAY 30 30 83,18610 98,42525 103 AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ EA/SAY/SÖZ 12 7 71,40648 82,53670 104 ANİMASYON EA/SÖZ 3 3 86,82031 89,46163 105 ARKEOLOJİ EA/SÖZ 15 15 78,96453 87,27566 106 ASTRONOMİ VE FİZİK EA/SAY 3 3 84,75221 87,64005 107 BAHÇE BİTKİLERİ EA/SAY 15 15 72,89367 80,54375 108 BALIKÇILIK EA/SAY 3 3 74,45258 77,71741 109 BALIKÇILIKTA MOLEKÜLER GENETİK EA/SAY 3 3 79,87805 90,30849 110 BİLGİ GÜVENLİĞİ, KULLANICI DENEYİMİ, YAZILIM EA/SAY 15 15 83,39573 92,77674 111 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EA/SAY 57 57 84,55088 97,03824 112 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EA/SAY 9 9 85,37695 90,47381 113 BİLGİSAYAR, ELEKTRİK-ELEKRONİK EA/SAY 69 69 81,85017 93,72497 114 BİLGİSAYAR, ENDÜSTRİ EA/SAY 6 6 89,16688 97,83857 115 BİLGİSAYAR, YAZILIM EA/SAY 9 9 83,63090 88,38980 116 BİTKİ KORUMA EA/SAY 12 12 75,24156 79,59475 117 BİYOBENZETİM, BİYOMALZEME EA/SAY 18 18 81,72240 89,65372 118 BİYOENFORMATİK EA/SAY 9 9 84,36803 90,79469 119 BİYOLOJİ EA/SAY 42 42 72,30483 92,39416 120 BİYOLOJİ, SU ÜRÜNLERİ EA/SAY 3 3 76,62065 78,12041 121 BİYOMEDİKAL EKİPMANLAR, NÖROBİLİM EA/SAY 24 24 84,13584 95,56814 122 BÖLGESEL KALKINMA EA/SAY/SÖZ 6 6 90,71476 98,61755 123 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EA/SAY 12 12 78,97098 87,24809 124 ÇEVRE, İNŞAAT EA/SAY 15 15 81,97020 92,04050 125 ÇEVRE, SU ÜRÜNLERİ EA/SAY 3 3 78,89054 91,80329 126 ÇİFTLİK HAYVANLARI EA/SAY 3 3 82,97241 86,79743 127 ÇİNCE EA/SÖZ 3 3 79,89639 83,29491 128 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EA/SÖZ 6 6 85,91790 93,69270 129 ÇOKLU BARAJ İŞLETMESİ VE OPTİMİZASYONU EA/SAY 3 3 81,63763 83,85095 130 DENİZ ENERJİSİ, MÜHENDİSLİĞİ EA/SAY 6 6 84,74216 90,39685 131 DENİZ ULAŞTIRMA EA/SAY 9 9 76,24014 86,19022 132 DENİZ ULAŞTIRMA, GEMİ MAKİNELERİ EA/SAY 9 9 72,08138 83,56742 133 DİJİTAL YAPIMCILIK EA/SÖZ 3 3 84,18581 88,85184 134 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ EA/SAY/SÖZ 39 39 85,76954 92,76108 135 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK EA/SAY 24 24 84,40932 92,48718 136 ELEKTRİK, ELEKTRONİK EA/SAY 15 15 84,29084 90,55968 137 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EA/SAY 6 6 87,99423 93,08777 138 ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI EA/SAY 30 12 71,05774 87,12379 139 ENERJİ EA/SAY 30 30 82,66184 95,10497 140 ENERJİ ARZ-TALEP PROJEKSİYONU, ENERJİ YÖNETİMİ EA/SAY 6 6 89,59793 93,27030 141 ENTEGRE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ EA/SAY 3 3 81,13144 81,67273 142 ERMENİCE EA/SÖZ 3 1 70,51611 70,51611 143 FİZİK TEDAVİ EA/SAY 9 9 91,21069 96,43357 144 GIDA-METABOLİZMA ETKİLEŞİMİ EA/SAY 9 9 87,25392 95,12792 145 GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ EA/SÖZ 3 3 85,85148 90,82614 146 HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EA/SAY 30 30 80,06025 85,98832 147 HARİTA, ORMAN EA/SAY 12 12 79,35017 81,06339 148 HASTANE ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME EA/SAY 30 30 74,45603 88,55028 149 HAVACILIK VE UZAY EA/SAY 9 9 77,52140 90,44703 150 HAVACILIK VE UZAY, İNSANSIZ SİSTEMLER EA/SAY 36 36 83,30957 92,44267 151 HEMŞİRELİK EA/SAY 84 84 72,86629 85,18410 152 HEMŞİRELİK, EBELİK EA/SAY 6 6 74,50024 85,28723 153 HİDROJEOLOJİ EA/SAY 6 6 74,86011 88,27613 154 HİDROJEOLOJİ, JEOLOJİ EA/SAY 3 3 79,50629 84,15934 155 HUKUK EA/SAY/SÖZ 108 108 87,88529 98,74553 156 IŞIK VE OPTİK EA/SAY/SÖZ 3 3 83,73398 83,83838 157 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ EA/SAY 3 3 75,29108 75,56403 158 İKLİM MODELLERİ, TOZ TAŞINIMI EA/SAY 6 6 78,04312 87,84983 159 İLETİŞİM MEDYA EA/SÖZ 6 6 88,91697 96,21058 160 İNSAN HAKLARI ÇALIŞMALARI EA/SÖZ 3 3 90,04628 94,00236 161 İNŞAAT EA/SAY 3 3 90,17466 95,76498 162 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EA/SAY 69 69 83,15506 93,75472 163 İNŞAAT, METEOROLOJİ EA/SAY 9 9 82,37617 91,64768 164 İSTATİSTİK EA/SAY 12 12 91,58479 97,73344 165 İŞLETME EA/SAY/SÖZ 18 18 87,19813 93,66198 166 JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ EA/SAY 75 62 70,12027 84,04591 167 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ EA/SAY 87 87 72,34784 87,24666 168 JEOTERMAL EA/SAY 12 12 80,04522 81,50232 169 KİMYA EA/SAY 12 12 82,99650 90,31506 170 KÜLTÜREL MİRAS EA/SAY/SÖZ 12 12 84,66587 90,76868 171 MADEN EA/SAY 9 9 76,99743 85,77266

172 MADEN VE PETROL EA/SAY 30 30 80,66587 90,51738 173 MAKİNE EA/SAY 9 9 85,85295 89,13052 174 MAKİNE, ENDÜSTRİ EA/SAY 6 6 85,50012 94,93003 175 METEOROLOJİ EA/SAY 9 6 72,18552 79,95124 176 MİLLİ SAVUNMA EA/SAY 75 75 84,42580 97,77139 177 MİMARLIK EA/SAY 84 84 80,97179 93,71166 178 NANOBİYOTEKNOLOJİK GÜDÜMLÜ İLAÇLAR EA/SAY 9 9 82,65105 86,53279 179 NÜKLEER - YAPISAL MEKANİK EA/SAY 12 12 82,38835 92,89983 180 NÜKLEER ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE MÜDAHALESİ EA/SAY 6 6 76,58617 78,38276 181 NÜKLEER ATIK YÖNETİMİ EA/SAY 6 6 87,64827 90,20591 182 NÜKLEER ENERJİ 1 EA/SAY 12 12 82,23815 96,49357 183 NÜKLEER ENERJİ 2 EA/SAY 12 12 80,96341 85,99690 184 NÜKLEER ENERJİ ALANINDA HALKLA İLİŞKİLER EA/SÖZ 12 12 87,58365 94,30923 185 NÜKLEER ENERJİ, FİZİK EA/SAY 60 60 71,79071 84,92525 186 NÜKLEER ENERJİ, KİMYA, MALZEME EA/SAY 45 45 77,30113 91,59593 187 NÜKLEER ENERJİ, KİMYA, MALZEME, ÇEVRE EA/SAY 6 6 79,65050 82,54919 188 NÜKLEER ENERJİ, MAKİNE EA/SAY 21 21 81,20304 91,13360 189 NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL SİSTEM EA/SAY 9 9 82,20301 83,08457 190 NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ TEDARİK ZİNCİRİ VE SATIN ALMA EA/SAY 6 6 87,51845 93,82775 191 NÜKLEER KULLANILMIŞ YAKIT VE RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ 1 EA/SAY 3 3 78,93328 79,80598 192 NÜKLEER KULLANILMIŞ YAKIT VE RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ 2 EA/SAY 9 9 76,95927 81,23252 193 NÜKLEER MADDELER VE TESİSLERİN FİZİKSEL KORUNMASI EA/SAY 3 3 72,36444 78,72369 194 NÜKLEER MALZEME BİLİMİ VE İMALAT YÖNTEMLERİ EA/SAY 6 6 78,03256 87,14615 195 NÜKLEER RADYOAKTİF MADDELER EA/SAY 6 3 71,20058 75,82437 196 NÜKLEER SANTRAL YAPIMI EA/SAY 6 6 82,31920 85,29490 197 NÜKLEER SEKTÖRDE KALİTE GÜVENCE VE KONTROL EA/SAY 6 6 82,35097 85,46782 198 NÜKLEER TESİS YATIRIMLARININ FİNANSAL ANALİZİ EA/SAY 6 6 88,80718 92,82153 199 NÜKLEER TESİSLER EA/SAY 36 36 79,81901 86,84927 200 NÜKLEER TESİSLERİN SAHA SEÇİMİ EA/SAY 6 6 81,48715 82,81574 201 NÜKLEER TIP EA/SAY 24 24 72,76046 88,54087 202 NÜKLEER YAKIT ÇEVRİMİ EA/SAY 9 9 77,32144 86,15943 203 NÜKLEER-İNSAN MAKİNE ETKİLEŞİMİ EA/SAY 6 6 85,76974 90,51982 204 NÜKLEER-KONTROL SİSTEMLERİ EA/SAY 6 6 82,55645 85,87421 205 NÜKLEER-PARÇAÇIK HIZLANDIRICI TEKNOLOJİ EA/SAY 24 24 73,19656 94,21781 206 NÜKLEER-RADYASYON ÖLÇÜM EA/SAY 15 15 81,20264 83,12229 207 NÜKLEER-RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ EA/SAY 3 3 76,78042 80,54322 208 NÜKLEER-RADYOAKTİF SALIM EA/SAY 9 9 76,10870 78,76757 209 NÜKLEER-RADYOKİMYA EA/SAY 27 27 75,98117 86,54060 210 NÜKLEER-SAĞLIK FİZİĞİ EA/SAY 12 12 80,63639 95,43863 211 NÜKLEER-SAHA DEĞERLENDİRME EA/SAY 18 18 79,90161 82,49276 212 NÜKLEER-YANGIN ANALİZİ EA/SAY 6 6 80,75219 86,60278 213 ODYOLOJİ EA/SAY 45 39 70,98748 94,14101 214 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ EA/SAY 45 45 73,02592 82,21630 215 ÖZEL EĞİTİM EA/SÖZ 30 30 85,90318 93,74918 216 PALEOKLİMATOLOJİ EA/SAY 6 6 72,05337 83,05693 217 PEYZAJ MİMARLIĞI EA/SAY/SÖZ 6 6 80,18002 86,78188 218 PSİKOLOJİ EA/SAY/SÖZ 96 96 85,43279 96,36652 219 RADAR KALİBRASYON TEKNİKLERİ EA/SAY 3 3 83,56238 84,68129 220 RADAR VE UYDU METEOROLOJİSİ EA/SAY 6 6 78,62331 80,88429 221 RADYO, TELEVİZYON, SİNEMA EA/SÖZ 21 21 84,56851 89,74854 222 RAYLI SİSTEMLER EA/SAY 60 60 83,41961 92,42593 223 RESTORASYON EA/SAY/SÖZ 15 4 71,17527 84,03815 224 RUSÇA EA/SÖZ 3 3 82,24690 84,89274 225 SAĞLIK EA/SAY 345 345 71,88289 94,21910 226 SANAT TARİHİ EA/SÖZ 15 15 80,54248 89,12369 227 SAVUNMA, SENSÖR TEKNOLOJİLERİ EA/SAY 18 18 81,68964 85,70974 228 SİNYAL İŞLEME TEKNİKLERİ EA/SAY 3 3 86,30468 91,44484 229 SOSYAL HİZMET EA/SÖZ 45 45 84,19601 89,11205 230 SOSYAL HİZMET, PDR, ÇOCUK GELİŞİMİ EA/SÖZ 51 51 84,84053 92,62833 231 SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI EA/SÖZ 9 9 83,04659 86,30495 232 SOSYOLOJİ EA/SÖZ 15 15 87,14057 94,80124 233 SU ÜRÜNLERİ EA/SAY 3 3 76,46324 83,39441 234 SUALTI KÜLTÜR VARLIKLARI EA/SÖZ 3 3 80,41246 81,87381 235 SULAMA VE DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ EA/SAY 3 3 76,41883 78,02434 236 SULAMA VE SU YÖNETİMİ EA/SAY 3 3 75,99647 81,14756 237 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE EA/SAY 24 24 80,09186 88,16070 238 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN TARIM EA/SAY 6 6 85,75325 89,01857 239 SÜRDÜRÜLEBİLİR VE AKILLI YERLEŞKE EA/SAY 6 6 82,66882 88,45396 240 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI MALZEMELERİ EA/SAY 6 6 82,00733 85,17501 241 SÜT ÜRÜNLERİ EA/SAY 3 3 88,34614 92,96894 242 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA EA/SAY/SÖZ 3 3 85,85529 90,29955

243 TARIM EKONOMİSİ EA/SAY 9 9 73,24642 77,97132 244 TARIM MAKİNELERİ EA/SAY 3 3 85,67085 86,40256 245 TARİHSEL ARKEOLOJİ EA/SÖZ 3 3 88,74204 90,01978 246 TARLA BİTKİLERİ EA/SAY 18 18 71,14037 84,29425 247 TIP EA/SAY 84 12 71,05670 92,39770 248 TIP-ECZACILIK EA/SAY 6 6 81,21280 88,68745 249 TOPRAK BİLİMLERİ EA/SAY 3 3 77,36179 82,86636 250 ULUSLARARASI FİNANS EA/SAY 3 3 93,77114 95,57521 251 ULUSLARARASI İLİŞKİLER EA/SÖZ 12 12 90,17676 97,62383 252 ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI (AFRİKA, ORTADOĞU) EA/SÖZ 12 12 88,95981 93,92889 253 ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI (BALKAN) EA/SÖZ 6 6 89,81427 93,84297 254 ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI (TRT) EA/SÖZ 27 27 85,51316 94,23352 255 ÜLKE-BÖLGE ÇALIŞMALARI EA/SÖZ 309 309 82,34974 97,75395 256 VERİ ASİMİLASYONU EA/SAY 3 3 80,46302 84,08457 257 VETERİNER EA/SAY 36 36 74,18602 85,99065 258 YENİ 3B EKLEMELİ ÜRETİM EA/SAY 24 24 81,13081 86,77878 259 YENİ NESİL KOMPOZİTLER EA/SAY 6 6 81,63233 90,30254 260 YURT DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI EA/SAY/SÖZ 6 6 84,96594 89,61892 261 YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI EA/SAY/SÖZ 33 33 91,01362 95,62064 262 ZOOTEKNİ EA/SAY 9 9 72,19693 76,38965

YLSY sonuçları

ösym