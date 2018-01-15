Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 1416 sayılı kanun kapsamında yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri tamamlanmıştı. İşlemlerin ardından başvuru yapan adayların yerleştirme sonuçları belli oldu. İşte YLSY tercih sonuçları...

YLSY TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

YLSY tercih sonuçları 15 Ocak 2018 Pazartesi (bugün) 17:05 itibari ile açıklandı. İşte YLSY tercih sonuçları sorgulama;

YLSY TERCİH SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!

KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLENLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

Kontenjanlara yerleştirilen adayların resmî burslu öğrenci statüsü kazanabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması (1 adet)

b) Not döküm çizelgesi / Transkript (1 adet)

c) Taahhüt / Yüklenme senedi (1 adet) ç) Kefalet sened i (1 adet)

d) Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet)

e) Kefillerin çalışma belgesi (1 adet)

f) Sağlık kurulu raporu (1 adet)

g) Askerlik durum belgesi (1 adet)

ğ) Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)

h) Vesikalık fotoğraf (1 adet)

İstenen belgelerin "T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Merkez Bina 6. Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA" adresine eksiksiz olarak ulaştırılması gerekmektedir. İstenen belgeleri belirtilen süre içerisinde ulaştırmayan adaylar, bu yerleştirmeden doğan tüm haklarını yitireceklerdir . Yapılacak işlemler ve istenen belgeler ile ilgili duyurular http://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

Yerleştirilen adayların, belgelerinin değerlendirilmesinden sonra yapmaları gereken diğer işlemler ile bursun kullandırılma şekli ve takvimi http://yyegm.meb.gov.tr adresinden duyurulacakt.

Yurt dışında resmî burslu statüde öğrenim gör meye hak kazanan öğrencilerden herhangi bir nedenle bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü olanlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını , parasal karşılığını ödediğini ve ya para borcunu taksitle ödemede anlaştığını belgelendirmek zorundadır.

YLSY tercih sonuçları

YLSY

ösym

YLSY tercih sonuçları sorgulama!

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