Yoga matını kullanmadan önce silmek gerekir mi?

Spor salonlarına giden "görgülü sporseverler" egzersiz bisikletine bindikten veya ağırlık kaldırdıktan sonra bakteri yaymamak için oturdukları yerleri silerler. Peki aynısını yoga matlarına da yapmak gerekir mi?
Yoga yapan kişilerin ortak kullanılan yoga matlarını temizleyip temizlememeleri genelde kendi tercihleridir. Fakat kullanımın ardından yoga matında bakteriler saatlerce, virüsler ise günlerce varlıklarını sürdürebilir.
London Doctors Clinic yöneticisi Dr. Seth Rankin, "Yoga matlarını incelerseniz üzerinde kesinlikle virüsler ve mantarlar görürsünüz" diyor ve ekliyor:
"Ayak mantarı gibi hastalıkları nemli her ortamda kapabilirsiniz. Bu yüzden spor salonlarının duşlarında terlik giyeriz."
ABD'li doktor David Anthony Greuner ise kısa süre önce daha önemli bir uyarıda bulundu. Dr. Greuner'e göre genellikle cinsel ilişki yoluyla bulaşan herpes gibi virüsler kirli yoga matlarıyla bulaşabilir:
"Virüsler ve bakterilerle dolu bir yoga matını kullanmak deri enfeksiyonları, sivilce, ayak başparmağı tırnağı mantarı ve hatta herpes gibi virüslerin ve stafilokok, streptokok bakterilerin yayılmasına yol açabilir."
Sexual Health (Cinsel Sağlık) adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma ise cinsel organlarda siğillere yol açabilen insan papilloma virüsünün (HPV) spor salonlarında temizlenmemiş egzersiz bisikleti seleleriyle yayılma riskinin düşük de olsa mevcut olduğu uyarısında bulunmuştu.
London Doctors Clinic yöneticisi Dr. Seth Rankin yine de insanlara panik yapmamalarını söylüyor:
"Eğer çıplaklar kampında yoga yapıyorsanız çok dikkatli olun. Ama spor kıyafetleri giyinen insanların olduğu bir spor salonundaysanız hastalık kapma ihtimaliniz düşüktür."
Hijyen uzmanı Dr. Lisa Ackerley ise herkesin spor salonlarında mikrop kapacağı gerçeğini kabullenip bundan korunmak için egzersizin ardından ellerini ve ekipmanlarını yıkamasını, spor kıyafetlerini de 60 derecede yıkamalarını öneriyor:
"Çözüm basit, spor salonundan çıkınca sandviç yemeden önce ellerinizi yıkayın."
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