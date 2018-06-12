HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Kaya’ya 10 yıl önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Tedavisi 2 yıl öncesine kadar ilaçlarla yapılan Kaya, sağlık durumunun bozulması üzerine kalp nakli listesine alındı. Durumu düzelmeyen Kaya’ya iki ay önce de kalp destek cihazı takıldı.

Doktoru, sağlık sorunlarının artması üzerine İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kaya’yı “acil kalp nakli listesi”ne aldı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesinde yaşam destek cihazına bağlanan Kaya’nın yoğun bakımda 5 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kazanmasına yardım eden haber Mersin’den geldi.

AMELİYAT 6 SAAT SÜRDÜ

Beyin ölümü gerçekleşen 35 yaşındaki bir hastanın bağışlanan kalbi Sağlık Bakanlığı’nın tahsis ettiği özel uçakla Mersin’den getirilerek 6 saatlik başarılı bir ameliyatla Kaya’ya nakledildi.

Kalp naklinin ardından sağlığına kavuşan Osman Zeki Kaya, yoğun bakımda hayatının en zor 5 gününü yaşadığını, doktorların “Gözünaydın uygun kalp bulundu” dedikleri anı hala unutamadığını söyledi.

Kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini anlatan Kaya, “Çok zor günler yaşadım çok kötüydü ama kalp nakli oldum sağlığıma kavuştum, çok mutluyum. Allah hiç kimseye böyle bir hastalık vermesin, herkese iyilik versin. Bundan sonra kalbime iyi bakacağım, söz veriyorum” dedi.

"Kaya’nın kızı Kezban (sağda) ve 30 yıllık hayat arkadaşı Emine Kaya (solda) eşinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini belirtti."

Babalar Günü hediyesi

Kaya’nın 30 yıllık hayat arkadaşı Emine Kaya da eşinin sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini belirterek, duygularını şöyle ifade etti: “Organ naklinde bulunan aileye çok teşekkür ederim. Nakil yapan aile üzülmesin, kapımız her zaman onlara açıktır. Onların canlarıysa benim de canımdır. Allah herkese bu sevinç duygusunu yaşatsın. Bana, ‘Ölürsek de ikimiz bir ölelim’ dedi. ‘Elimi hiç bırakma’ dedi. Ben de hiç bırakmadım.”

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