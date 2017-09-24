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Durumunun gün be gün daha iyiye gittiğini söyleyen Derici paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı:

"Yoğun bakımda 16. gecem. Genel hissiyat: Pişmanlık, yanlızlık, sonun gelmeyen, süründüren ağrılar,boynu büküklük... Üzemem ben sevdiklerimi bir daha!'