Yoğun sis uçak seferlerini iptal ettirdi

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar inmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

İHA'nın haberine göre; yoğun sis dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Malatya arasında yapılacak iç hat seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği ve bu seferlerin sisin etkisini kaybetmesi halinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.

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