Yoğurtlu kabak salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu kabak salatası tarifi ve malzemeleri

Yoğurtlu kabak salatası malzemeler

3 adet kabak (ince dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım adet limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

Yarım demet dereotu

1 tatlı kaşığı kuru nane

Süslemek için;

Kuru nane

Turp

Yoğurtlu kabak salatası nasıl yapılır?

Derin bir tencereye 2 su bardağı su koyun ve kaynamaya bırakın. Ardından tencerenin üzerine bir süzgeç oturtun ve içerisine minik küpler halinde doğradığınız kabakları yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatın ve 5 dakika kadar kabakların yumuşayarak buharda pişmesini bekleyin. Fazla pişmemesi için kabakları ocaktan alın.

Bir kasede zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırarak kabakların üzerine dökün. Bir tutam dereotu ve nane ile birlikte karıştırın. Üzerini kuru nane ve turp ile süsleyin. Yoğurtlu kabak salatanız hazır! Afiyet olsun.

Yoğurtlu kabak salatası