Avrupa Birliği ülkelerinde 2015 yılından bu yana uygulanan ErP (Enerjiyle İlgili Ürünler) Yönetmeliği, 21 Nisan itibarıyla Türkiye’de de yürürlüğe girdi. Düzenleme ile 400 kilovat (kW) ısıtma gücüne kadar yoğuşmasız (konvan-siyonel) kombi ve kazanların ithalatı ile üretimine yasak getirilirken, söz konusu cihazların yerini verimlilik değerleri daha yüksek olan yoğuşmalı cihazlara bırakması hedefleniyor.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, Türkiye’deki kombi pazarı ortalama yıllık 1.2 milyon adet seviyesinde. Yoğuşmalı cihazlar halihazırda pazarın yüzde 40’ını oluştururken, yönetmelikle piyasadaki ürünlerin yüzde 60’ının yoğuşmalı cihazlardan oluşacağı bekleniyor.



YOĞUŞMASIZ SATIŞI 2019’DA BİTİYOR



ErP Yönetmeliği ile, NOx (azot oksit), CO ve CO2 gibi atık gaz oranları yüksek olan yoğuşmasız kombilerin satışına 2019 başına kadar devam edilebilecek.

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