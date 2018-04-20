YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan YKS açıklaması

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretimi Geçiş Sınavı’nın (YKS) erken seçim tarihiyle çakışması nedeniyle bir hafta ertelenmesini yorumladı: “Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti. Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum.”
YENİ SINAV TARİHİ 30 HAZİRAN-1 TEMMUZ
YÖK, önceki gün 24 Haziran’da yapılacak YKS’nin, erken seçim tarihinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aynı gün olarak açıklanmasının ardından acil toplanmıştı. Toplantıdan sınavların 1 hafta ertelenerek, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verilmişti.
Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği Çalıştayı ile Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni‘ne katılmak üzere Erzurum’a gelen YÖK Başkanı Saraç gazetecilerin sınavların ertelenmesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Saraç, “Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da Turgut Özal Üniversitesi yapılacağı müjdesini verdiğinin hatırlatılması ve çalışmaların ne aşamada olduğu sorusuna Saraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’da bu yönde bir çalışma yapılmasını bir süre önce kendilerine ilettiği yanıtını verdi. Çalışma için ön hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Saraç, “Bu bir yasama süreciyle nihayet bulacak bir işlem. Ama biz hazırlıklarımızı yaptık.” dedi.
YKS SONUCU 31 TEMMUZ’DA
ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasında önceden belirlenen tarihte değişiklik yapılmamasına karar verdi. Buna göre YKS sonuçları, planlandığı gibi 31 Temmuz 2018’de açıklanacak. YÖK’ün 23-24 Haziran’da yapılması planlanan YKS’yi 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapma kararı alması üzerine “YKS sonuçları da ertelenecek mi?” sorusu gündeme geldi. ÖSYM Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda sonuçların açıklanma tarihinde değişiklik yapmama kararı aldı. YKS sınav sonuçları daha önce duyurulduğu gibi 31 Temmuz’da açıklanacak.
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