YÖK Başkanı Saraç: 15 Temmuz öncesine göre yabancı öğrenci sayımız artıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'nin düşmanlarının şöyle bir beklentisi vardı, 'Türkiye'nin görüntüsü ve algısı bozuldu, uluslararası öğrenci sayısı gittikçe düşecek.' Ama bilakis Türkiye'nin algısı bölgede o kadar güçlü ki, Türkiye'ye duyulan güven o kadar fazla ki 15 Temmuz öncesine göre yabancı uyruklu öğrenci sayımız artıyor." dedi.

AA'nın haberine göre, Prof. Dr. Saraç, Türk milletinin gösterdiği asil direniş sayesinde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin önlendiğini hatırlattı.

Ülkede eğitimdeki kalitenin her geçen yıl daha da yükseldiğini anlatan Saraç, bunu fark eden birçok ülkeden öğrencinin Türkiye'de yükseköğretim imkanlarından faydalanmak için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Saraç, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'nin düşmanlarının şöyle bir beklentisi vardı, 'Türkiye'nin görüntüsü ve algısı bozuldu, uluslararası öğrenci sayısı gittikçe düşecek.' Ama bilakis Türkiye'nin algısı bölgede o kadar güçlü ki, Türkiye'ye duyulan güven o kadar fazla ki geçen seneye göre, 15 Temmuz öncesine göre yabancı uyruklu öğrenci sayımız artıyor." diye konuştu.

YÖK'ün her yıl koyduğu hedeflerin bulunduğunu dile getiren Saraç, "3 yıldır koyduğumuz hedeflerin hep önüne geçtik, hiç birinde hedefin gerisinde kalmadık. 125 bine yaklaştı yabancı uyruklu öğrencimiz. Bu, aynı zamanda Türkiye'nin dış politikada da görünürlüğüne katkı sağlayıcı çok güzel bir gelişmedir. Bu gelişmede tabii ki en büyük etken, ülkemizin güçlü temeller üzerinden yükselişinin devam etmesi ve bölgede bu yükselişe duyulan güvendir." değerlendirmesinde bulundu.

"KURUMLARIMIZ MÜLTECİLERİN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLIYOR"

Saraç, Türkiye'deki sığınmacı öğrenci sayısının da her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan üniversitelerde Suriyeli misafir öğrenci sayısının her geçen yıl yükseldiğini belirten Saraç, "Türkiye, bütün kurumlarıyla, devletiyle, milletiyle, hükümetiyle, Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi ve liderliğiyle bölgedeki mültecilere ensarlık yapmaktadır. Bu tabii ki büyük, külfetli bir mesele ama hamdolsun bu hususta önemli mesafeler katedildi." dedi.

Türk milletinin karşılıksız yardıma alışkın olduğunu vurgulayan Saraç, şunları kaydetti:

"Türk milleti işini, aşını, hatta üniversite ve ortaöğretim sıralarını misafirleriyle paylaşıyor. Yüz binlerce kişiyi Milli Eğitim Bakanlığımız eğitiyor. Büyük bir başarı bu, büyük bir hizmet. Aynı şekilde yükseköğretim kurumlarımız da bu mültecilerin eğitimine katkı sağlıyor. Üniversitelerimizin bu hizmetlerinin sürdürülebilirliği noktasında sorunlar yaşamaları da normal, bunları da bize iletiyorlar. Biz de başbakanlık nezdinde sorunları ileteceğiz. En kısa sürede hükümetimizin üniversitelerdeki sığınmacıların eğitimine ilişkin sorunlara çözüm bulacağına inanıyoruz."

Kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversitelere de önem verdiklerini ifade eden Saraç, üniversitelerin bulunduğu kentlere daha fazla katkı sunmasını istediklerini dile getirdi.

Saraç, Türkiye'deki üniversitelerin Avrupa Birliği fonlarından daha fazla faydalanmasını arzuladıklarını, bu kapsamda yeni projelerin geliştirilmesini destekleyeceklerini sözlerine ekledi.