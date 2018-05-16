Yok böyle şans! Bir haftada iki kez büyük ikramiye kazandı!

Avustralya'nın Sidney kentinde bir kişi, bir hafta içerisinde iki kez lotoyu kazanarak büyük ikramiyenin sahibi oldu.

6 Mayıs tarihli çekilişte 1 milyon Avustralya Doları (3 milyon 360 bin lira) kazanan talihli kişi, henüz büyük ikramiye sevincini yaşarken, talih kuşu ikinci kez başına kondu.

40'lı yaşlardaki talihli, bir sonraki Cumartesi günü ikinci kez lotoyu kazanarak bu kez 1.4 milyon Avustralya Dolarının (4 milyon 800 bin lira) sahibi oldu. Talihli milyoner durumu, "Gerçek olamayacak kadar büyük bir şans" ifadeleriyle değerlendirdi.

"Parayı harcarken aptalca davranmayacağım" diyen ismi açıklanmayan talihli, kazandığı parayla uzun bir tatil yaptıktan sonra gayrimenkul almayı planladığını söyledi.

Piyango şirketinin yetkilileri, daha önce iki kez büyük ikramiye kazanan kişiler olduğunu ancak bunun bu kadar kısa süre içerisinde gerçekleşmesinin büyük şans olduğunu belirtiler. Yetkililer bir kez piyango kazanma ihtimalinin ise yaklaşık 2 milyonda 1 olduğunu belirtti.

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