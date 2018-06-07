Yükseköğreitm Kurulu ( YÖK) tarafından ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere devlet yükseköğretim kurumlarındaki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için gerçekleştirilen YÖK Doktora bursu başvuruları başladı. Peki, YÖK Doktora bursu başvuru nasıl yapılır? YÖK Doktora bursu başvuru şartları neler? İşte 2018 YÖK Doktora bursu başvuruları ile ilgili tüm detaylar...

YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YÖK'ün resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada başvuruların 7 Haziran - 6 Temmuz 2018 tarihleri arasında https://webuyg.yok.gov.tr/doktora adresinden gerçekleştirileceği, doldurulan formların Rektörlükler aracılığıyla üst yazı ekinde Başkanlığa ulaştırılması gerektiği bildirildi.

YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

1- Yükseköğretim Kurumlarının "100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu"nda istenilen verilerin girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS'te * yetkilendirmeleri gerekmektedir.

Yetkilendirme ilgili Yükseköğretim Kurumunun Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

*YÖKSİS Rol Adı: "100/2000 YÖK Doktora Bursu"

2- Başvuru yapılan her bir program için https://webuyg.yok.gov.tr/doktora (web sitesinin internet explorer tarayıcısında açılması gerekmektedir.) adresinde bulunan Başvuru Formu'nun, eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

3- Yükseköğretim Kurumları ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 10 alan için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapabilecektir.

4- Geçmiş dönemlerden kalan hiçbir kontenjan 2018-2019 eğitim öğretim yılı Güz dönemine aktarılmayacaktır.

5- Başvuruda öncelikli alanın adının ve kodunun belirtilmesi zorunludur. Ancak program isminin başvuru yapılacak alan adıyla birebir aynı olması gerekmemektedir.

6- Önemli: Öğrencilere yönelik başvurular bu başvuruların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecektir.

YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak .

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bü tünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak .

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda d oktora eğitimin e devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş ol mak.

e) K amu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak . (Değişiklik 22 .03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)

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