Sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından uygun görüldüğü takdirde, ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzunda yayımlanan programların kontenjanının yüzde 10'unun engelli öğrencilere ayrılması için kararı alındı.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, üniversite öğrenimi görmek isteyen veya halen öğrenim gören engelli öğrencilerde, kontenjan konusunda düzenlemeye gidildiği belirtildi.
YÖK'ün 8 Şubat'ta yaptığı Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararla, sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda, YÖK tarafından uygun görüldüğü takdirde, ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda yayımlanan programların kontenjanının yüzde 10'unun, engelli öğrenciler için ayrılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kontenjanı 10'un altında olan programlar için başvuru olması durumunda kılavuzda yayımlanan kontenjana ek olarak bir engelli öğrenci kontenjanı ayrılabilmesine, özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana yerleşemeyen adayların, engelli kontenjanı için yedek öğrenci olarak belirlenmesine, ilgili programa başvuran engelli öğrenci kontenjanının ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleşemeyen adayların, ÖSYS puanının değerlendirmeye katılan diğer öğrenciler ile birlikte ÖSYS puanlaması dahil edilerek değerlendirmeye tabi tutulmasına, ilgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjanın diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenebilmesine karar verildi."
Üniversitelerde "Engelsiz Üniversite Ödülleri"
YÖK'ten, üniversitelerde engelli öğrenciler için yapılan iyileştirme çalışmalarını teşvik etmek üzere, yakın zamanda, "Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında Engelsiz Fakülte ve Engelsiz Kampüs Bayrakları ile Engelsiz Program Nişanları verileceği duyurulmuştu.
Açıklamaya göre bu ödüller için 46 üniversiteden 386 başvuru yapıldı. Ödüller, yapılacak değerlendirmeler sonrasında Mayıs ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
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