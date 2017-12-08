Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteli işsizlere ilişkin, "Türkiye'de üniversite mezunu işsizlerin sayısındaki artışın önüne geçmek amacıyla yönetmelikleri yayımlanan iki kurulda, bakanlıklar, diğer kurumlar ve iş dünyası ile birlikte hareket edeceğiz." dedi.
AA'nın haberine göre, Prof. Dr. Saraç, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu" ile "Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu"na ilişkin yönetmelikler kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Üretim Reform Paketi'nde yükseköğretimle ilgili pek çok düzenlemeye yer verildiğini hatırlatan Saraç, bu düzenlemeleri daha önce "yükseköğretimde sessiz devrim" olarak kamuoyuna duyurduklarını söyledi.
Üretim Reform Paketi'nde yer alan maddelerin hayata geçmesinin, sessiz bir devrimin hayata geçirilmesi olduğunu ifade eden Saraç, böylece üniversitelerin her düzeyde daha rekabetçi bir ortama yöneltileceğini, kaliteyi yükseköğretimdeki büyümenin merkezine oturtacağını belirtti.
Saraç, söz konusu maddelerle YÖK'ün bazı yetkilerinin devredileceğini veya paylaşılacağına değinerek, böylece YÖK'ün kararlarının dış paydaşlara da açık, daha paylaşımcı bir şekilde alınmasının sağlanacağını bildirdi.
"ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ PLANLAMALARI BU İHTİYACA GÖRE YAPACAĞIZ"
Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017-2018 raporuna göre, Türkiye'nin, yükseköğretime erişim oranında 137 ülke arasında ikinci sırada olduğu, yükseköğretime erişimde sorun bulunmadığı bilgisini aktaran Saraç, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önemli sorunlarından birisinin üniversiteli işsizler olabileceğine dikkati çekti.
YÖK Başkanı Saraç, şöyle devam etti:
"Üniversiteli işsizler ile ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlardaki iş gücü yetersizliği, ülkenin yakın dönemde önündeki en önemli çözümlenmesi gereken öncelikli konular arasında yer alacak. Mezun-istihdam ilişkisi, ülkenin küresel rekabeti açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, Türkiye'de üniversite mezunu işsizlerin sayısındaki artışın önüne geçmek amacıyla yönetmelikleri yayımlanan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu ile Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu'nda, bakanlıklar, diğer kurumlar ve TOBB aracılığıyla da iş dünyası ile birlikte hareket edeceğiz. Böylece ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü ortaya çıkararak üniversitelerimizle ilgili planlamaları da bu ihtiyaca göre yapacağız."
PLANLAMADA DİĞER PAYDAŞLARIN DA GÖRÜŞÜ ALINACAK
Üniversite kontenjanlarının ve yeni açılacak yükseköğretim programlarının belirlenmesi konusunun, YÖK'ün tek başına yüklenebileceği sorumluluk olmadığını vurgulayan Saraç, "Bu kurullar ile YÖK'ün kontenjan planlaması, diğer paydaşların da görüşü alınarak daha rasyonel ve katılımcı bir şekilde yapılabilecek." ifadesini kullandı.
Saraç, yakın dönemde ülkenin kalkınmasının sadece üniversite mezunlarının sayısının artırılmasıyla çözümlenemeyeceğine işaret ederek, beceriye dayalı öğretimin ülkenin kalkınmasında taşıdığı öneme dikkati çekti.
Yükseköğretim programlarında kontenjan planlamasından, istihdam odaklı politikaların oluşturulmasına kadar çeşitli alanlarda çalışmalar yapacak iki kurulun, YÖK yetkilerinin paylaşımı sürecinin de bir parçası olduğunu belirten Saraç, "Yeni YÖK olarak bundan sonra da yetki devri ve paylaşımı sürecini devam ettireceğiz." dedi.
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