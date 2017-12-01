YÖK'ten yabancı öğrencilere yönelik burs politikasında yenilik

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yabancı uyruklu öğrenciler için yeni bir burs projesi ihdas ettiklerini belirterek "Bu, Türkiye'de ilk defa uygulanıyor, bilebildiğimiz kadarıyla da dünyada örneği yok." dedi.
AA'nın haberine göre, Prof. Dr. Saraç, yükseköğretim sisteminde son 3 yılda ciddi manada değişiklikler yaptıklarını söyledi.
Türkiye'nin yıllardır farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilerin eğitimlerini üstlendiğini hatırlatan Saraç, konuk öğrencilerin eğitimi sonrasında yürütülecek politikalarda değişikliğe gittiklerini vurguladı.
Bu kapsamda yabancı öğrenciler için yeni bir burs projesi ihdas ettiklerini aktaran Saraç, şöyle devam etti:
"Bu proje kapsamında hedef ülkelerden öğrenci getiriyoruz. Bu, Türkiye'de ilk defa uygulanıyor, bilebildiğimiz kadarıyla da dünyada örneği yok. Fonlayarak okuttuğumuz bu öğrencilerin kendi ülkelerine döndükten sonra devlet kurumlarında hangisinde ne kadar süreyle görev yapacağını kayda aldıktan sonra getiriyoruz. Bu haliyle Türk yükseköğretim sistemine katkı sağlamanın ötesinde bu durumda biz Türkiye'nin uluslararası alanda görünülürlüğüne ve öğrenciler vasıtasıyla o ülkelerdeki etkinliğine hizmet etmiş olduğumuzu düşünüyoruz ama yine vurguluyorum YÖK'ün bu burs projesi, onlarca yıldır yurt dışından burslu öğrenci getiren ülkemizin burs politikasında bir yeniliktir, ilk defa olmaktadır."
"DÜNYADA BENZERİ YOK"
Dünyadaki diğer üniversitelerin yabancı öğrenci eğitim imkanlarını yakından takip ettiklerini anlatan Yekta Saraç, bu kapsamda Türkiye'nin de YÖK aracılığıyla birtakım çalışmalara imza atmayı planladığını dile getirdi.
Saraç, bir taraftan yükseköğretimdeki yabancı öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik eksikliklerin giderileceğini diğer taraftan da geleceğe yönelik ciddi yatırımlar yapılacağını ifade etti.
Türkiye'de burslu okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğunun farklı ülkelerde çalıştığına işaret eden Saraç, şunları kaydetti:
"Bizim yeni projemizle ülkeyle birlikte artık öğrencilerin seçimi de var. O ülkelerin ihtiyaç duyduğu alanlardaki öğrencilerin eğitimini veriyoruz ama bir şartla kendi ülkelerinde bizim eğitim süremizin 2 katı kadar devlet kurumlarında vazife görmeleri şartı getiriyoruz. Ülkemizde de bilebildiğimiz kadar dünyadaki fonlayarak eğitim veren yükseköğretim sistemlerinde bu yok. Peki bu yapılabilir mi? Hamdolsun yaptık ve yürüyoruz. Daha yeni Ruanda'dan öğrenci getirdik, nerede vazife yapacaklarını biliyoruz, Keşmir'den getirdiğimiz öğrencilerin bizden mezun olduktan sonra kaç yıl nerede vazife yapacağını YÖK biliyor. Bu gerçekten de Türkiye için bir ilk, gurur duyulacak bir projedir."
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