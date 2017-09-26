Yükseköğretim Kurulu ( YÖK), "Yeni YÖK" projesi kapsamında bu yıl yeni bir uygulama başlattı. Bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" ilk sahiplerini buldu.

BİREYSEL ÖDÜLLER - YILIN DOKTORA TEZİ ÖDÜLLERİ

1. Sosyal ve Beşeri Bilimler

Yrd.Doç. Dr. Ahmet BİLDİREN

Tez danışmanı: Prof.Dr. Tevhide KARGIN

2. Fen ve Mühendislik Bilimleri

Yrd.Doç. Dr. Bekir AKGÖZ

Tez danışmanı: Prof.Dr. Ömer CİVALEK

3. Sağlık Bilimleri

Dr. Sevinç KURBANOĞLU

Tez danışmanı: Prof.Dr. Sibel Ayşıl ÖZKAN

KURUMSAL ÖDÜLLER

Topluma Hizmet Ödülü: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası İşbirliği Ödülü: ODTÜ

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

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Üstün Başarı Ödülleri

Yeni Yök