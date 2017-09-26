Yükseköğretim Kurulu ( YÖK), "Yeni YÖK" projesi kapsamında bu yıl yeni bir uygulama başlattı. Bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" ilk sahiplerini buldu.
BİREYSEL ÖDÜLLER - YILIN DOKTORA TEZİ ÖDÜLLERİ
1. Sosyal ve Beşeri Bilimler
Yrd.Doç. Dr. Ahmet BİLDİREN
Tez danışmanı: Prof.Dr. Tevhide KARGIN
2. Fen ve Mühendislik Bilimleri
Yrd.Doç. Dr. Bekir AKGÖZ
Tez danışmanı: Prof.Dr. Ömer CİVALEK
3. Sağlık Bilimleri
Dr. Sevinç KURBANOĞLU
Tez danışmanı: Prof.Dr. Sibel Ayşıl ÖZKAN
KURUMSAL ÖDÜLLER
Topluma Hizmet Ödülü: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İşbirliği Ödülü: ODTÜ
Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
- yök
- Üstün Başarı Ödülleri
- Yeni Yök
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