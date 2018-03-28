Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2017 yılında ilk defa uygulanan ve 17 Mart'ta dördüncüsü yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yabancı dil yeterliliğini belirlemek için gerçekleştirilen YÖKDİL sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YÖKDİL 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL sonuçları ile ilgili merak edilenler...

YÖKDİL 2018 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklancak, sorusu gündemde. 17 Mart'ta gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, YÖK'ün resmi internet sitesinde YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihi göremeyince, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda sorgularını sürdürüyor. YÖK tarafından YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklancağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Fakat geçtiğimiz YÖKDİL sınav sonuçlarına baktığımızda, sonuçların sınavdan sonra yaklaşık 2-3 hafta içerisinde açıklanmıştı. Buna göre 17 Mart'ta uygulanan YÖKDİL sınav sonuçlarının 1-7 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacak.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şeki lde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazl ar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardı r. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde be lirtilen adrese , itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan it irazlar dikkate alınmayacaktır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER