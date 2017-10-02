Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilk defa bu yıl uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın üçüncüsü için adaylar hazırlık içinde. Sınava katılmak isteyen adaylar, sınava başvuruların ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, 3. YÖKDİL sınavı başvuru ne zaman bitecek? 3. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR? 3. YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yabancı dil yeterliliğini belirlemeye yönelik yapılan YÖKDİL sınavı ilk kez bu yıl uygulamaya alındı ve yakın tarihte sınavın üçüncüsü gerçekleştirilecek. 26 Eylül 2017'de başlayan 3. YÖKDİL sınavına başvurular, 6 Ekim 2017 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecek.

Sınav, 5 Kasım 2017 Pazar günü saat 09.30'da başlayacak. 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde uygulanacak ve tek oturumda gerçekleştirilecek sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak.

Üçüncü YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.

YÖKDİL SINAVI SONUÇLARI DENKLİKTE KULLANILABİLECEK

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararla, YÖKDİL sınav sonuçları diploma denklik işlemlerinde kullanılabilecek.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve YÖK arasında YÖKDİL Sınavı yapılmasına ilişkin protokolün 1 Şubat'ta imzalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, aynı gün yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, YÖK tarafından kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Nisan'da aldığı karar doğrultusunda, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri ubugünca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenenler için YÖKDİL sınavının da eş değer sınav olarak gösterilebileceği bildirildi.