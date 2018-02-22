Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için adaylar hazırlık içinde. 7-16 Şubat 2018 tarihleri arasında başvurusu alınan YÖKDİL sınavı için sabırsızlık içinde olan adaylar, sınavın yapılacağı tarihi araştırıyor. Yapılacak sınavla birlikte 4. kez gerçekleştirilecek olan YÖKDİL ne zaman gerçekleştirilecek? İşte 2018 YÖKDİL sınavı tarihi...

YÖKDİL NE ZAMAN? 2018

İlk defa 2017 yılında uygulanan YÖKDİL sınavının dördüncüsü için başvurular alındı. Adaylar şimdi de sınav tarihini beklemeye başladı. Dördüncü YÖKDİL sınavı, 17 Mart 2018 Cumartesi günü saat 14.00'de tek oturum halinde yapılacak.

Sınav 30 ilde 35 sınav merkezinde yapılacak. YÖKDİL sınav ücreti başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecek. YÖKDİL sınav başvuru ücreti 85,00 TL'dir.

Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecek.

Adayların sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalı gerekmektedir.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şeki lde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazl ar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında , yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardı r. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde be lirtilen adrese , itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan it irazlar dikkate alınmayacaktır.

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