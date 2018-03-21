YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL'in dördüncü sınavı 17 Mart'ta gerçekleştirildi. YÖKDİL sınavı ilk kez 5 Mart 2017 tarihinde tek oturumda 30 ilde uygulanmıştı. İlgili dönem için sadece İngilizce alanında yapıla sınav şimdiki dönemlerde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılıyor. 17 Mart'ta yapılan sınava katılan adaylar, sonuçların açıklancağı tarihi merakla bekliyor. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL sonuçları ve sınava itiraz ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan öğrenciler YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Fakat Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesinde YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. YÖKDDİL sonuçları açıklandığı an sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

YÖKDİL SINAVINA İTİRAZ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sınav itirazları 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şeki lde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazl ar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında , yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardı r. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde be lirtilen adrese , itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan it irazlar dikkate alınmayacaktır.

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