Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 17 Mart'ta gerçekleştirilmişti. Sınava katılan adayların merakla beklediği sonuçlar adayların erişimine açıldı. Yabancı dil yeterliliğini belirlemek için gerçekleştirilen YÖKDİL sonuçları nasıl görüntülenir? YÖKDİL sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır? İşte 2018 YÖKDİL sonuçları ve itiraz ile ilgili merak edilenler...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI 2018

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 17 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirile YÖKDİL sınavının sonuçları dün açıklandı. Sınav sonuçlarını görüntülemek isteyen adayların, YÖK'ün http://yokdil.yok.gov.tr/ internet adresine e-posta adresi ve şifresi ile giriş yapması gerekiyor.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sınav sonuç itirazları 09 - 13 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şeki lde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazl ar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardı r. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde be lirtilen adrese , itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan it irazlar dikkate alınmayacaktır.

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