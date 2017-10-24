Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından yapılan YÖKDİL Sınavı'nın üçüncüsü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava hazırlanan adaylar bir yandan da sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağını soruyor. Peki YÖKDİL sınav yerleri ne zaman belli olacak? YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...
YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile YÖK tarafından düzenlenen YÖKDİL Sınavı; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak. Sınav öncesinde sınava hazırlanan adaylar bir yandan da sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor.
Üçüncü YÖKDİL Sınavı için başvurular bilindiği üzere 26 Eylül - 6 Ekim 2017 tarihleri arasında alınmış ve adaylar başvurularını tamamlamıştı. Sınava hazırlanan binlerce YÖKDİL adayı, sınav giriş belgesinin çıkacağı tarih için bekleyişe geçti.
Sınav giriş yerlerinin sınava son bir hafta kala yayınlanması bekleniyor. Yayınlanan sınav giriş belgelerinde adayların sınava gireceği merkezin bilgileri yer alacak ve adaylar sınava giderken yanlarında sınav giriş belgelerini bulunduracak. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Üçüncü YÖKDİL Sınavı'na katılacak adaylar bir yandan sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını beklerken bir yandan da sınav giriş belgesinin nasıl alınacağını araştırıyor. Sınav giriş belgesi, Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak ve sınav takviminde belirtilen tarih aralığında adayların erişimine açık olacak.
Sınav giriş belgesinin dökümü renkli veya siyah-beyaz şeklinde alınabilir. Adaylar, sınav giriş belgesini çıkarttıktan sonra belge üzerindeki tüm alanların görünür olmasına dikkat etmelidir.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL Sınavı'nın üçüncüsü, 5 Kasım 2017 Pazar günü saat 09:30'da yurt genelinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınava katılan adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecek.
Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.
ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇLAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
- Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlar,
- Cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar,
- Her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler,
- Kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar,
- İçecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri,
İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlar
ile gelmeleri kesinlikle yasaktır.
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