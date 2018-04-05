Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçları için geri sayım. İlk defa 2017 yılında yapılan ve 17 Mart'ta dördüncüsü uygulanan YÖKDİL'e katılan adaylar merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 YÖKDİL sonuçları ile ilgili merak edilen her şey...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı dil yeterliliğini belirlemek için uygulanan YÖKDİL sınavı 17 Mart'ta gerçekleştirildi. Sınavın ardından sonuçları heyecanla beklemeye başlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili meraklı bekleyişini sürdürüyor. YÖK'ün resmi internet adresinde, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz sınav sonuçlarına baktığımızda, YÖKDİL sonuçları sınavın sonra 3-4 hafta içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 17 Mart'ta yapılan YÖKDİL sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. YÖKDİL sonuçları ile ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacak.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şeki lde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazl ar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardı r. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde be lirtilen adrese , itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan it irazlar dikkate alınmayacaktır.

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