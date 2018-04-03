Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavının 17 Mart'ta dördüncüsü gerçekleştirildi. Yabancı dil yeterliliğini belirlemek için yapılan YÖKDİL sınavına katılan adaylar sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanıyor? YÖKDİL sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte YÖKDİL sonuçları ile ilgili mrak edilenler...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu sınava katılan adayların gündeminde. YÖK'ün resmi internet sitesinde YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz YÖKDİL sınavlarının sonuçlarının açıklanma tarihine baktığımızda, sonuçlar sınavdan sonra 2-3 hafta içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 17 Mart'ta uygulanan YÖKDİL sınavının sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması tahminler arasında. YÖK tarafından YÖKDİL sonuçları duyurulduğu an haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacak.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şeki lde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazl ar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardı r. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde be lirtilen adrese , itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan it irazlar dikkate alınmayacaktır.

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