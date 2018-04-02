Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, yabancı dil yeterliliğini belirlemek için gerçekleştirilen YÖKDİL sınavlarının dördüncüsü 17 Mart'ta yapıldı. Sınava katılan binlerce aday, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2018 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte YÖKDİL sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

YÖKDİL 2018 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınavının dördüncüsü 17 Mart'ta yapıldı. YÖKDİL'e katılan adaylar, sınav sonuçlarını merakla beklerken, bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. YÖK'ün resmi internet sitesinde, YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Bir önceki YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklandığı tarihlere baktığımızda sonuçların sınavdan sonra yaklaşık 2-3 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre 17 Mart'ta yapılan YÖKDİL sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacak.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şeki lde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazl ar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardı r. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde be lirtilen adrese , itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan it irazlar dikkate alınmayacaktır.

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