YÖKDİL sınavı 17 Mart'ta uygulandı. İlk defa 2017 yılında gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının dördüncüsü tek oturum halinde tamamlandı. 30 ilde 35 sınav merkezinde yapılan YÖKDİL sınavına katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınavına itiraz ne zaman, nasıl yapılır? İşte 2018 YÖKDİL sınavı hakkında tüm detaylar...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınavına katılan adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı zamanı bekliyor. Fakat YÖK'ün yayımladığı kılavuzda YÖKDİL sonuçlarının açıklanacğaı tarih ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. YÖKDİL sonuçları açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacak.

YÖKDİL SINAVINA İTİRAZ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sınav itirazları 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şeki lde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazl ar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında , yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardı r. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde be lirtilen adrese , itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan it irazlar dikkate alınmayacaktır.

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