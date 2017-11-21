YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖK, tarihi duyurdu mu?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından 5 Kasım tarihinde yapılan YÖKDİL Sınavı'nın ardından adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Sonuçların açıklanma tarihini heyecanla bekleyen adaylar, internet üzerinde sık sık "YÖKDİL sonuçları" aramasını yapıyor. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları tarihi belli mi? İşte detaylar.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları için büyük heyecanla bekleyişini sürdüren adaylar, gözünü YÖK'ten gelecek habere dikmiş durumda. YÖKDİL sonuçları için sık sık internet üzerinde de arama yapan adaylar, "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırıyor.

YÖKDİL sonuçları için bir tarih belirlenmiş durumda değil. Ancak YÖKDİL sonuçlarının 22 Kasım'dan itibaren açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan son sınav 9 Temmuz'da yapılmış ve sonuçlar 27 Temmuz'da açıklanmıştı.,

YÖKDİL sınav değerlendirmesi, 100 puan üzerinden yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak. Yanlış yanıtlar sınav sonucuna etki etmeyecek. YÖKDİL sınav sonuçları "yokdil.yok.gov.tr" adresinden açıklanacak.

İLK AKADEMİK DİL SINAVI

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik "akademik yabancı dil sınavı" niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.

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YÖKDİL sonuçları